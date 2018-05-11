تعرف على آخر أرقام إصابات ووفيات كورونا حول العالم

تخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين إصابة

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 283 ألف حالة.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الاثنين تسجيل 776 وفاة جديدة بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة الماضية، في حين أظهرت بيانات رسمية تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم:

- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة الكويتية: شفاء 178 من المصابين بفيروس كورونا المستجد وإجمالي المتعافين يبلغ 2907.

- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 859.

- وزارة الصحة المغربية: 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 6226.

- وزارة الصحة العمانية أعلنت تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- روسيا تعلن تسجيل 11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- مراسلنا: الهند تسجل 4213 إصابة و97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

- تونس تعلن للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا منذ مارس الماضي.

- ألمانيا تسجل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 22 وفاة.

- بريطانيا: السلطات عن تسجيل 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 31855 حالة.

- كندا: تسجيل 1216 إصابة جديدة بفيروس كورونا و100 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 67,996 والوفيات إلى 4,728 حالة.

- إيطاليا: تم تسجيل أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا ليتخطى الإجمالي الـ 219 ألفا.

في العراق أعلن عن تسجيل 88 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

- أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 540 إصابة.

- الجزائر: سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5723 إصابة، فيما سجلت 8 وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 502 حالة، في حيت سجلت 132 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2678 حالة.

- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 4804 حالات، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض عقب تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

- الإعلان عن تسجيل 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا.