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بعد فيديو الحلاقة داخل المحل.. شرطة القصيم تطيح بالمواطن والمقيم المتورطين

مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس "كورونا"

أكدت شرطة القصيم القبض على مواطن ومقيم خالفا الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك عبر فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محالّ الحلاقة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محلات الحلاقة ونشره لذلك، في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس "كورونا"، المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله تعالى- عن القبض عليهما، وهما مواطن، ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

فيروس كورونا الجديد شرطة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو الحلاقة داخل المحل.. شرطة القصيم تطيح بالمواطن والمقيم المتورطين
سبق

أكدت شرطة القصيم القبض على مواطن ومقيم خالفا الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك عبر فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محالّ الحلاقة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محلات الحلاقة ونشره لذلك، في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس "كورونا"، المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله تعالى- عن القبض عليهما، وهما مواطن، ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:37 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
03:37 PM

بعد فيديو الحلاقة داخل المحل.. شرطة القصيم تطيح بالمواطن والمقيم المتورطين

مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
33
20,632

أكدت شرطة القصيم القبض على مواطن ومقيم خالفا الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك عبر فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محالّ الحلاقة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محلات الحلاقة ونشره لذلك، في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس "كورونا"، المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله تعالى- عن القبض عليهما، وهما مواطن، ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

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