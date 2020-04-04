"مخدوم وأنت في بيتك".. "أمانة مكة" تنجز 4 آلاف خدمة عن بُعد

ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار كورونا

قدّمت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 4 آلاف خدمة عن بعد، من خلال المبادرة التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة مؤخرًا بعنوان "مخدوم وأنت في بيتك".

يأتي ذلك استمرارًا لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين إلكترونيًّا من جميع الإدارات في الأمانة والبلديات الفرعية.

وقال مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل حلواني: إدارة خدمة العملاء تقدم جميع خدماتها عن بُعد عبر وسائل التواصل المختلفة، إما عن طريق الواتساب أو خدمة 940.

وأضاف: جميع الخدمات الإلكترونية تشمل الأفراد والدوائر الحكومة، وتمت خدمة 4305 عملاء إلكترونيًّا بمبادرة "مخدوم وأنت في بيتك" منذ قرار العمل عن بعد، كما تم تسديد 1123 بلاغًا عبر خدمة 940 و911.

وأكد "حلواني" أن الخدمة تهدف للتعزيز من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، واستمرار خدمات الأمانة دون توقف.