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بنك التنمية الاجتماعية: استكمال معالجة طلبات المبادرة لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة

ضمن حزمة مبادرات أعلن عنها مؤخراً إسهاماً في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية استكمال معالجة الطلبات الواردة للاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط المنشآت الممولة من قبل البنك لمدة 6 أشهر بدءاً من شهر أبريل، وإعادة جدولة التمويلات القائمة، التي بلغ عددها نحو 9500 منشأة تجارية على مستوى مناطق المملكة ممولة من عملاء البنك، بقيمة مالية تجاوزت 150 مليون ريال.

جاء ذلك ضمن حزمة مبادرات دعم البنك التي أعلن عنها مؤخراً؛ إسهاماً في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية؛ جراء الآثار الاقتصادية الناتجة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشملت المبادرة تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 6 أشهر إضافية، وإعادة الجدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد 6 أشهر من شهر أبريل الماضي.

يأتي ذلك تماشياً مع توجهات واستراتيجية البنك في دعم المنشآت الصغيرة والناشئة؛ لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية، وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، من خلال دعم وتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة في جميع القطاعات.

وأكد نائب الرئيس لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة أحمد بن علي الزهراني أن البنك استشعاراً لدوره كممكّن ضمن الجهات الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت وفي ظل تداعيات الجائحة، صمم برنامجاً لدعم المنشآت يخدم أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، شمل (تقديم البنك لمحفظة تمويلية مخصصة للقطاع الصحي، زيادة المخصصات التمويلية عبر شركاء التمويل لتوفير مزيداً من السيولة المدعومة لرواد الأعمال، تخصيص 2 مليار لتمويل المنشآت القائمة في القطاعات التي تخدم معالجة التحديات خلال الأزمة الحالية، تمديد فترة سماح تأجيل الأقساط المستحقة وإعادة جدولة التمويلات القائمة للمنشآت الممولة من قبل البنك)، مستهدفين تجاوزهم الأزمة الحالية ومساندتهم على استمرارية أعمالهم.

وأوضح "الزهراني" أن البنك حرص على الاستجابة السريعة سواء من خلال الفرق الداخلية أو الأنظمة لمعالجة طلبات العملاء وتقديم رحلة ميسرة ومرنة لهم، من موظفي التقنية، ومنصات التواصل وخدمة العملاء الآنية للاستفادة من برنامج الدعم.

وبيّن أن المنشآت التي استفادت من المبادرة شملت العديد من القطاعات مثل: (التعليم، التجزئة، الصناعات التحويلية، الخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، الإعاشة والإيواء، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي)، مؤكداً أن التغطية الجغرافية للمنشآت المستفيدة من الدعم شملت معظم مناطق المملكة، فيما تصدرت مشاريع منطقة مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية باقي مناطق المملكة.

ويُعد البنك بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذاً للمنشآت الناشئة والصغيرة؛ بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية.

يُذكر أن أكثر من 2.7 مليون مواطن ومواطنة استفادوا من خدمات ومنتجات بنك التنمية الاجتماعية منذ تأسيس البنك في عام 1391هـ، حيث تجاوز حجم الدعم والتمويل 107 مليارات ريال في التمويل الاجتماعي وكذلك تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sdb.gov.sa/.

بنك التنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بنك التنمية الاجتماعية: استكمال معالجة طلبات المبادرة لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة
سبق

أعلن بنك التنمية الاجتماعية استكمال معالجة الطلبات الواردة للاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط المنشآت الممولة من قبل البنك لمدة 6 أشهر بدءاً من شهر أبريل، وإعادة جدولة التمويلات القائمة، التي بلغ عددها نحو 9500 منشأة تجارية على مستوى مناطق المملكة ممولة من عملاء البنك، بقيمة مالية تجاوزت 150 مليون ريال.

جاء ذلك ضمن حزمة مبادرات دعم البنك التي أعلن عنها مؤخراً؛ إسهاماً في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية؛ جراء الآثار الاقتصادية الناتجة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشملت المبادرة تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 6 أشهر إضافية، وإعادة الجدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد 6 أشهر من شهر أبريل الماضي.

يأتي ذلك تماشياً مع توجهات واستراتيجية البنك في دعم المنشآت الصغيرة والناشئة؛ لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية، وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، من خلال دعم وتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة في جميع القطاعات.

وأكد نائب الرئيس لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة أحمد بن علي الزهراني أن البنك استشعاراً لدوره كممكّن ضمن الجهات الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت وفي ظل تداعيات الجائحة، صمم برنامجاً لدعم المنشآت يخدم أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، شمل (تقديم البنك لمحفظة تمويلية مخصصة للقطاع الصحي، زيادة المخصصات التمويلية عبر شركاء التمويل لتوفير مزيداً من السيولة المدعومة لرواد الأعمال، تخصيص 2 مليار لتمويل المنشآت القائمة في القطاعات التي تخدم معالجة التحديات خلال الأزمة الحالية، تمديد فترة سماح تأجيل الأقساط المستحقة وإعادة جدولة التمويلات القائمة للمنشآت الممولة من قبل البنك)، مستهدفين تجاوزهم الأزمة الحالية ومساندتهم على استمرارية أعمالهم.

وأوضح "الزهراني" أن البنك حرص على الاستجابة السريعة سواء من خلال الفرق الداخلية أو الأنظمة لمعالجة طلبات العملاء وتقديم رحلة ميسرة ومرنة لهم، من موظفي التقنية، ومنصات التواصل وخدمة العملاء الآنية للاستفادة من برنامج الدعم.

وبيّن أن المنشآت التي استفادت من المبادرة شملت العديد من القطاعات مثل: (التعليم، التجزئة، الصناعات التحويلية، الخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، الإعاشة والإيواء، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي)، مؤكداً أن التغطية الجغرافية للمنشآت المستفيدة من الدعم شملت معظم مناطق المملكة، فيما تصدرت مشاريع منطقة مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية باقي مناطق المملكة.

ويُعد البنك بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذاً للمنشآت الناشئة والصغيرة؛ بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية.

يُذكر أن أكثر من 2.7 مليون مواطن ومواطنة استفادوا من خدمات ومنتجات بنك التنمية الاجتماعية منذ تأسيس البنك في عام 1391هـ، حيث تجاوز حجم الدعم والتمويل 107 مليارات ريال في التمويل الاجتماعي وكذلك تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sdb.gov.sa/.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
02:17 PM

بنك التنمية الاجتماعية: استكمال معالجة طلبات المبادرة لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة

ضمن حزمة مبادرات أعلن عنها مؤخراً إسهاماً في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن بنك التنمية الاجتماعية استكمال معالجة الطلبات الواردة للاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط المنشآت الممولة من قبل البنك لمدة 6 أشهر بدءاً من شهر أبريل، وإعادة جدولة التمويلات القائمة، التي بلغ عددها نحو 9500 منشأة تجارية على مستوى مناطق المملكة ممولة من عملاء البنك، بقيمة مالية تجاوزت 150 مليون ريال.

جاء ذلك ضمن حزمة مبادرات دعم البنك التي أعلن عنها مؤخراً؛ إسهاماً في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية؛ جراء الآثار الاقتصادية الناتجة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشملت المبادرة تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 6 أشهر إضافية، وإعادة الجدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد 6 أشهر من شهر أبريل الماضي.

يأتي ذلك تماشياً مع توجهات واستراتيجية البنك في دعم المنشآت الصغيرة والناشئة؛ لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية، وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، من خلال دعم وتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة في جميع القطاعات.

وأكد نائب الرئيس لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة أحمد بن علي الزهراني أن البنك استشعاراً لدوره كممكّن ضمن الجهات الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت وفي ظل تداعيات الجائحة، صمم برنامجاً لدعم المنشآت يخدم أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، شمل (تقديم البنك لمحفظة تمويلية مخصصة للقطاع الصحي، زيادة المخصصات التمويلية عبر شركاء التمويل لتوفير مزيداً من السيولة المدعومة لرواد الأعمال، تخصيص 2 مليار لتمويل المنشآت القائمة في القطاعات التي تخدم معالجة التحديات خلال الأزمة الحالية، تمديد فترة سماح تأجيل الأقساط المستحقة وإعادة جدولة التمويلات القائمة للمنشآت الممولة من قبل البنك)، مستهدفين تجاوزهم الأزمة الحالية ومساندتهم على استمرارية أعمالهم.

وأوضح "الزهراني" أن البنك حرص على الاستجابة السريعة سواء من خلال الفرق الداخلية أو الأنظمة لمعالجة طلبات العملاء وتقديم رحلة ميسرة ومرنة لهم، من موظفي التقنية، ومنصات التواصل وخدمة العملاء الآنية للاستفادة من برنامج الدعم.

وبيّن أن المنشآت التي استفادت من المبادرة شملت العديد من القطاعات مثل: (التعليم، التجزئة، الصناعات التحويلية، الخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، الإعاشة والإيواء، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي)، مؤكداً أن التغطية الجغرافية للمنشآت المستفيدة من الدعم شملت معظم مناطق المملكة، فيما تصدرت مشاريع منطقة مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية باقي مناطق المملكة.

ويُعد البنك بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذاً للمنشآت الناشئة والصغيرة؛ بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية.

يُذكر أن أكثر من 2.7 مليون مواطن ومواطنة استفادوا من خدمات ومنتجات بنك التنمية الاجتماعية منذ تأسيس البنك في عام 1391هـ، حيث تجاوز حجم الدعم والتمويل 107 مليارات ريال في التمويل الاجتماعي وكذلك تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sdb.gov.sa/.

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