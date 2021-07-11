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للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر

بجانب 10 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية

أيّدت محكمة مصرية، الأحد، الحكم المؤبد بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و10 آخرين من قياداتها في قضية "اقتحام الحدود الشرقية".

ويعتبر هذا ثاني حكم قضائي مصري بالمؤبد يصدر ضد "بديع" وقيادات إخوانية أخرى في أقل من شهر.

وبحسب "اليوم السابع" المصرية قضت محكمة النقض -أعلى وآخر درجة تقاضي بالمحاكم المصرية- بتأييد المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية، كما برأت المحكمة القيادي الإخواني صبحي صالح و7 آخرين، وإلغاء حكم المشدد 15 عاماً ضدهم في القضية نفسها.


وكانت محكمة الجنايات المصرية قد قضت بمعاقبة محمد بديع والقياديين محمد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وآخرين بالسجن المؤبد؛ لتورطهم في القضية.

وعاقبت المحكمة نفسها القيادي صبحي صالح وآخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين، ومصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها بتأييد القرار.

وفي 14 يونيو الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة تحكيمية في البلاد) معاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من القيادات بالسجن المؤبد بعد إدانتهم في فض اعتصام رابعة العدوية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر
سبق

أيّدت محكمة مصرية، الأحد، الحكم المؤبد بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و10 آخرين من قياداتها في قضية "اقتحام الحدود الشرقية".

ويعتبر هذا ثاني حكم قضائي مصري بالمؤبد يصدر ضد "بديع" وقيادات إخوانية أخرى في أقل من شهر.

وبحسب "اليوم السابع" المصرية قضت محكمة النقض -أعلى وآخر درجة تقاضي بالمحاكم المصرية- بتأييد المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية، كما برأت المحكمة القيادي الإخواني صبحي صالح و7 آخرين، وإلغاء حكم المشدد 15 عاماً ضدهم في القضية نفسها.


وكانت محكمة الجنايات المصرية قد قضت بمعاقبة محمد بديع والقياديين محمد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وآخرين بالسجن المؤبد؛ لتورطهم في القضية.

وعاقبت المحكمة نفسها القيادي صبحي صالح وآخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين، ومصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها بتأييد القرار.

وفي 14 يونيو الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة تحكيمية في البلاد) معاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من القيادات بالسجن المؤبد بعد إدانتهم في فض اعتصام رابعة العدوية.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
03:33 PM

للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر

بجانب 10 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أيّدت محكمة مصرية، الأحد، الحكم المؤبد بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و10 آخرين من قياداتها في قضية "اقتحام الحدود الشرقية".

ويعتبر هذا ثاني حكم قضائي مصري بالمؤبد يصدر ضد "بديع" وقيادات إخوانية أخرى في أقل من شهر.

وبحسب "اليوم السابع" المصرية قضت محكمة النقض -أعلى وآخر درجة تقاضي بالمحاكم المصرية- بتأييد المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية، كما برأت المحكمة القيادي الإخواني صبحي صالح و7 آخرين، وإلغاء حكم المشدد 15 عاماً ضدهم في القضية نفسها.


وكانت محكمة الجنايات المصرية قد قضت بمعاقبة محمد بديع والقياديين محمد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وآخرين بالسجن المؤبد؛ لتورطهم في القضية.

وعاقبت المحكمة نفسها القيادي صبحي صالح وآخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين، ومصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها بتأييد القرار.

وفي 14 يونيو الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة تحكيمية في البلاد) معاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من القيادات بالسجن المؤبد بعد إدانتهم في فض اعتصام رابعة العدوية.

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