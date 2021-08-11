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القيادة تعزي الرئيس الجزائري في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".

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القيادة تعزي الرئيس الجزائري في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
08:23 AM

القيادة تعزي الرئيس الجزائري في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".

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