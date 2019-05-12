إنجاز 50 ألف معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونياً

عبر منصة "بلدي" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية

أنجزت منظومة القطاع البلدي 50438 معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونياً عبر بوابة "بلدي" خلال شهر أبريل الماضي، شملت 45 ألف رخصة تجارية، و5438 رخصة إنشائية.

جاء ذلك ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية وحفاضاً على سلامة وصحة المواطنين في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أن تقديم الخدمات عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية، يأتي ضمن المبادرات والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز جهود المملكة، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وفي إطار توجهها إلى الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها لمختلف المستفيدين في مختلف مناطق المملكة حيث توفر هذه الخدمات على المستفيدين والمستثمرين عناء الذهاب للأمانات أو البلديات للمتابعة، مما يسهم في الحد من التجمعات والتعامل.

وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها قامت خلال الشهر الماضي بإنهاء إجراءات 45 ألف رخصة تجارية، ما بين إصدار جديد، تجديد، نقل ملكية، تعديل رخصة، وإلغاء رخصة تجارية، كما أنجزت الأمانات 5438 معاملة للرخص الإنشائية توزعت ما بين إصدار رخصة بناء جديد، وتجديد رخصة بناء، نقل ملكية، إضافة وتعديل مكونات بناء، تصحيح وضع مبنى قائم، إصدار رخصة تسوير، رخصة اتمام بناء، رخصة ترميم بناء، رخصة هدم، ومعاملات تسوية قطعة أرض.

وأشارت إلى أنها تسعى من خلال المركز البلدي للتحول الرقمي إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية من خلال بناء بيئة رقمية مرنة ومستدامة، وتقديم تجارب مبتكرة للعملاء بهدف تحسين رضاهم من خلال أتمتة الإجراءات، والأعمال الأساسية والمساندة، واستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن توفير، وتطوير منصات، وخدمات رقمية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وآمنة للعملاء في القطاع البلدي.

وأضافت الوزارة: منصة "بلدي" أسهمت في تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي سهلّت للمستفيدين إجراء العديد من الخدمات إلكترونيًا، ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أطلقت مؤخراً خدمة "الرخص الفورية لبناء مستودع" عبر منصة "بلدي" https://balady.gov.sa وذلك تدريجياً على عدة مراحل حيث انطلقت على مستوى مدينة الرياض كمرحلة على أن يتم تعميمها مستقبلاً على بقية مناطق المملكة.