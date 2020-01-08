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"القحطاني" مديرًا للخدمات العامة بالتدريب التقني والمهني

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرارًا بتكليف المهندس سالم بن فلاح القحطاني، مديرًا لإدارة الخدمات العامة بالمؤسسة.

وعبّر "القحطاني" عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الثقة، قائلًا إنه سيعمل وزملاؤه على مواصلة الارتقاء بالعمل ورسالة المؤسسة تجاه أبناء الوطن.

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"القحطاني" مديرًا للخدمات العامة بالتدريب التقني والمهني
سبق

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرارًا بتكليف المهندس سالم بن فلاح القحطاني، مديرًا لإدارة الخدمات العامة بالمؤسسة.

وعبّر "القحطاني" عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الثقة، قائلًا إنه سيعمل وزملاؤه على مواصلة الارتقاء بالعمل ورسالة المؤسسة تجاه أبناء الوطن.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
04:56 PM

"القحطاني" مديرًا للخدمات العامة بالتدريب التقني والمهني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرارًا بتكليف المهندس سالم بن فلاح القحطاني، مديرًا لإدارة الخدمات العامة بالمؤسسة.

وعبّر "القحطاني" عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الثقة، قائلًا إنه سيعمل وزملاؤه على مواصلة الارتقاء بالعمل ورسالة المؤسسة تجاه أبناء الوطن.

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