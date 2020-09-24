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كوريا الجنوبية تهاجم "جارتها" وتستنكر مقتل الموظف الحكومي وتشويه جثته

قالت: على كوريا الشمالية أن تتحمل جميع المسؤولية عن الحادثة ومعاقبة الفاعل

صرح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، حول حادثة مقتل موظف حكومي مفقود في جزيرة حدودية في البحر الغربي جراء إطلاق النار من الجيش الكوري الشمالي، بأنه يستنكر بشدة فعل كوريا الشمالية، وعليها أن تتحمل جميع المسؤولية عن الحادثة، وتقصي الحقائق ومعاقبة المتورطين بعقاب صارم.

وقال الأمين العام لمجلس الأمن الوطني سيو جو-سيوك في تنوير صحفي عقب اجتماع المجلس: "قامت كوريا الشمالية بقتل مواطننا غير المسلح بإطلاق النار عليه وتشويه جثته، الأمر الذي لا مبرر له بأي سبب".

وقال "سيو": إن تصرف الجيش الكوري الشمالي هو تصرف ضد القوانين الدولية والإنسانية، وحث كوريا الشمالية على تقديم الاعتذار على هذا العمل غير الإنساني واتخاذ إجراءات واضحة لمنع تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل.

ووفق "يونهاب" الكورية عبر عن تعازيه العميقة في وفاة الموظف الحكومي الذي كان في مهمة إشراف على صيد الأسماك، قائلاً: إن الحكومة ستعزز حالة التأهب في المناطق الحدودية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين أثناء نشاطهم، وستردّ بكل صرامة على تصرفات الشمال التي تشكل تهديداً لحياة المواطنين وسلامتهم في المستقبل.

كوريا الجنوبية مقتل موظف حكومي

الرئيسية/ أخبار العالم

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كوريا الجنوبية تهاجم "جارتها" وتستنكر مقتل الموظف الحكومي وتشويه جثته
سبق

صرح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، حول حادثة مقتل موظف حكومي مفقود في جزيرة حدودية في البحر الغربي جراء إطلاق النار من الجيش الكوري الشمالي، بأنه يستنكر بشدة فعل كوريا الشمالية، وعليها أن تتحمل جميع المسؤولية عن الحادثة، وتقصي الحقائق ومعاقبة المتورطين بعقاب صارم.

وقال الأمين العام لمجلس الأمن الوطني سيو جو-سيوك في تنوير صحفي عقب اجتماع المجلس: "قامت كوريا الشمالية بقتل مواطننا غير المسلح بإطلاق النار عليه وتشويه جثته، الأمر الذي لا مبرر له بأي سبب".

وقال "سيو": إن تصرف الجيش الكوري الشمالي هو تصرف ضد القوانين الدولية والإنسانية، وحث كوريا الشمالية على تقديم الاعتذار على هذا العمل غير الإنساني واتخاذ إجراءات واضحة لمنع تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل.

ووفق "يونهاب" الكورية عبر عن تعازيه العميقة في وفاة الموظف الحكومي الذي كان في مهمة إشراف على صيد الأسماك، قائلاً: إن الحكومة ستعزز حالة التأهب في المناطق الحدودية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين أثناء نشاطهم، وستردّ بكل صرامة على تصرفات الشمال التي تشكل تهديداً لحياة المواطنين وسلامتهم في المستقبل.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
11:09 AM

كوريا الجنوبية تهاجم "جارتها" وتستنكر مقتل الموظف الحكومي وتشويه جثته

قالت: على كوريا الشمالية أن تتحمل جميع المسؤولية عن الحادثة ومعاقبة الفاعل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، حول حادثة مقتل موظف حكومي مفقود في جزيرة حدودية في البحر الغربي جراء إطلاق النار من الجيش الكوري الشمالي، بأنه يستنكر بشدة فعل كوريا الشمالية، وعليها أن تتحمل جميع المسؤولية عن الحادثة، وتقصي الحقائق ومعاقبة المتورطين بعقاب صارم.

وقال الأمين العام لمجلس الأمن الوطني سيو جو-سيوك في تنوير صحفي عقب اجتماع المجلس: "قامت كوريا الشمالية بقتل مواطننا غير المسلح بإطلاق النار عليه وتشويه جثته، الأمر الذي لا مبرر له بأي سبب".

وقال "سيو": إن تصرف الجيش الكوري الشمالي هو تصرف ضد القوانين الدولية والإنسانية، وحث كوريا الشمالية على تقديم الاعتذار على هذا العمل غير الإنساني واتخاذ إجراءات واضحة لمنع تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل.

ووفق "يونهاب" الكورية عبر عن تعازيه العميقة في وفاة الموظف الحكومي الذي كان في مهمة إشراف على صيد الأسماك، قائلاً: إن الحكومة ستعزز حالة التأهب في المناطق الحدودية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين أثناء نشاطهم، وستردّ بكل صرامة على تصرفات الشمال التي تشكل تهديداً لحياة المواطنين وسلامتهم في المستقبل.

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