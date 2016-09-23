"الحجيفي": اليوم الوطني ذكرى عظيمة وعزيزة للمملكة

قدّم التهنئة للقيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة

قدّم رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس حمود بن هليل الحجيفي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي الكريم باليوم الوطني للمملكة.

وأضاف المهندس "الحجيفي" أن هذا اليوم يمثل ذكرى عظيمة وعزيزة للمملكة، ويعتبر تجديداً للحمة الوطنية والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي يتميز بها أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، في ظل ما تشهده من نهضة كبيرة وتقدم وازدهار في مختلف النواحي وفي كل المناطق السعودية، هذا اليوم العظيم الذي يذكرنا بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على يد مؤسس هذه البلاد، حتى توحدت البلاد وتمكنت بحنكتها وحسن تدبيرها وبعد رؤيتها صناعة نهضة مستدامة تسير في خطى ثابتة وواضحة

وأشار إلى أن منطقة الحدود الشمالية استعدت للاحتفاء باليوم الوطني العظيم من خلال تزيين شوارع المنطقة ومحافظاتها بالأعلام الخضراء والمجسمات في الميادين، كما تضافرت جهود مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في فعاليات هذا الاحتفال، كما تزينت اللوحات بصور القيادة الرشيدة وجهزت البرامج والفعاليات في كل مدينة ومحافظة، تعبيراً عن الفرحة بهذا اليوم الوطني الغالي على قلوبنا جميعاً في ظل تقييد كامل بالإجراءات الاحترازية.