النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحجيفي": اليوم الوطني ذكرى عظيمة وعزيزة للمملكة

قدّم التهنئة للقيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة

قدّم رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس حمود بن هليل الحجيفي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي الكريم باليوم الوطني للمملكة.

وأضاف المهندس "الحجيفي" أن هذا اليوم يمثل ذكرى عظيمة وعزيزة للمملكة، ويعتبر تجديداً للحمة الوطنية والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي يتميز بها أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، في ظل ما تشهده من نهضة كبيرة وتقدم وازدهار في مختلف النواحي وفي كل المناطق السعودية، هذا اليوم العظيم الذي يذكرنا بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على يد مؤسس هذه البلاد، حتى توحدت البلاد وتمكنت بحنكتها وحسن تدبيرها وبعد رؤيتها صناعة نهضة مستدامة تسير في خطى ثابتة وواضحة

وأشار إلى أن منطقة الحدود الشمالية استعدت للاحتفاء باليوم الوطني العظيم من خلال تزيين شوارع المنطقة ومحافظاتها بالأعلام الخضراء والمجسمات في الميادين، كما تضافرت جهود مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في فعاليات هذا الاحتفال، كما تزينت اللوحات بصور القيادة الرشيدة وجهزت البرامج والفعاليات في كل مدينة ومحافظة، تعبيراً عن الفرحة بهذا اليوم الوطني الغالي على قلوبنا جميعاً في ظل تقييد كامل بالإجراءات الاحترازية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحجيفي": اليوم الوطني ذكرى عظيمة وعزيزة للمملكة
سبق

قدّم رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس حمود بن هليل الحجيفي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي الكريم باليوم الوطني للمملكة.

وأضاف المهندس "الحجيفي" أن هذا اليوم يمثل ذكرى عظيمة وعزيزة للمملكة، ويعتبر تجديداً للحمة الوطنية والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي يتميز بها أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، في ظل ما تشهده من نهضة كبيرة وتقدم وازدهار في مختلف النواحي وفي كل المناطق السعودية، هذا اليوم العظيم الذي يذكرنا بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على يد مؤسس هذه البلاد، حتى توحدت البلاد وتمكنت بحنكتها وحسن تدبيرها وبعد رؤيتها صناعة نهضة مستدامة تسير في خطى ثابتة وواضحة

وأشار إلى أن منطقة الحدود الشمالية استعدت للاحتفاء باليوم الوطني العظيم من خلال تزيين شوارع المنطقة ومحافظاتها بالأعلام الخضراء والمجسمات في الميادين، كما تضافرت جهود مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في فعاليات هذا الاحتفال، كما تزينت اللوحات بصور القيادة الرشيدة وجهزت البرامج والفعاليات في كل مدينة ومحافظة، تعبيراً عن الفرحة بهذا اليوم الوطني الغالي على قلوبنا جميعاً في ظل تقييد كامل بالإجراءات الاحترازية.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
06:57 PM

"الحجيفي": اليوم الوطني ذكرى عظيمة وعزيزة للمملكة

قدّم التهنئة للقيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
52

قدّم رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس حمود بن هليل الحجيفي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي الكريم باليوم الوطني للمملكة.

وأضاف المهندس "الحجيفي" أن هذا اليوم يمثل ذكرى عظيمة وعزيزة للمملكة، ويعتبر تجديداً للحمة الوطنية والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي يتميز بها أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، في ظل ما تشهده من نهضة كبيرة وتقدم وازدهار في مختلف النواحي وفي كل المناطق السعودية، هذا اليوم العظيم الذي يذكرنا بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على يد مؤسس هذه البلاد، حتى توحدت البلاد وتمكنت بحنكتها وحسن تدبيرها وبعد رؤيتها صناعة نهضة مستدامة تسير في خطى ثابتة وواضحة

وأشار إلى أن منطقة الحدود الشمالية استعدت للاحتفاء باليوم الوطني العظيم من خلال تزيين شوارع المنطقة ومحافظاتها بالأعلام الخضراء والمجسمات في الميادين، كما تضافرت جهود مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في فعاليات هذا الاحتفال، كما تزينت اللوحات بصور القيادة الرشيدة وجهزت البرامج والفعاليات في كل مدينة ومحافظة، تعبيراً عن الفرحة بهذا اليوم الوطني الغالي على قلوبنا جميعاً في ظل تقييد كامل بالإجراءات الاحترازية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,902
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,242

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة