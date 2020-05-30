النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

ما هي وصية "كبار العلماء" لمن يخشى الضرر لكبر السنّ أو لمرض مزمن؟

دعت للتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بمراعاة ما صدر عن هيئة كبار العلماء في قرارها رقم 246، بخصوص من يخشى على نفسه الضرر أو يخشى أن يضر غيره؛ بسبب ضعف مناعته؛ لكبر سن أو لمرض مزمن في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا؛ بأن يصلي الصلوات الخمس في بيته ويصلي الجمعة ظهراً في بيته، حيث استدلت هيئة كبار العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"، أخرجه ابن ماجه.

وقالت الأمانة في قرارها الآخر رقم 247: من فضل الله تعالى أن من منعه العذر عن شهود صلاة الجمعة والجماعة في المسجد فإن أجره تام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً" أخرجه البخاري.

وأوصت الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالا لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ما هي وصية "كبار العلماء" لمن يخشى الضرر لكبر السنّ أو لمرض مزمن؟
سبق

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بمراعاة ما صدر عن هيئة كبار العلماء في قرارها رقم 246، بخصوص من يخشى على نفسه الضرر أو يخشى أن يضر غيره؛ بسبب ضعف مناعته؛ لكبر سن أو لمرض مزمن في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا؛ بأن يصلي الصلوات الخمس في بيته ويصلي الجمعة ظهراً في بيته، حيث استدلت هيئة كبار العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"، أخرجه ابن ماجه.

وقالت الأمانة في قرارها الآخر رقم 247: من فضل الله تعالى أن من منعه العذر عن شهود صلاة الجمعة والجماعة في المسجد فإن أجره تام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً" أخرجه البخاري.

وأوصت الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالا لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
05:57 PM

ما هي وصية "كبار العلماء" لمن يخشى الضرر لكبر السنّ أو لمرض مزمن؟

دعت للتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
6,887

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بمراعاة ما صدر عن هيئة كبار العلماء في قرارها رقم 246، بخصوص من يخشى على نفسه الضرر أو يخشى أن يضر غيره؛ بسبب ضعف مناعته؛ لكبر سن أو لمرض مزمن في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا؛ بأن يصلي الصلوات الخمس في بيته ويصلي الجمعة ظهراً في بيته، حيث استدلت هيئة كبار العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"، أخرجه ابن ماجه.

وقالت الأمانة في قرارها الآخر رقم 247: من فضل الله تعالى أن من منعه العذر عن شهود صلاة الجمعة والجماعة في المسجد فإن أجره تام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً" أخرجه البخاري.

وأوصت الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالا لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,641
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,938
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,949
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,727

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة