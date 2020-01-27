"جامعة المجمعة" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير
بمسمى "معيد".. والتقديم إلكترونياً من 6 إلى 17 جمادى الآخرة الجاري
أعلنت جامعة المجمعة عدداً من الوظائف الأكاديمية لحملة البكالوريوس والماجستير على وظيفة معيد، والتقديم عليها إلكترونياً بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1441هـ وحتى 17.
ودعت "الجامعة" الراغبين في معرفة التخصصات المطلوبة والتقديم للدخول على هذا الرابط: (https://jobs.mu.edu.sa)
المجمعة
جامعة المجمعة
وظائف شاغرة
"جامعة المجمعة" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير
فهد الغبيوي
سبق
2020-01-27
أعلنت جامعة المجمعة عدداً من الوظائف الأكاديمية لحملة البكالوريوس والماجستير على وظيفة معيد، والتقديم عليها إلكترونياً بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1441هـ وحتى 17.
ودعت "الجامعة" الراغبين في معرفة التخصصات المطلوبة والتقديم للدخول على هذا الرابط: (https://jobs.mu.edu.sa)
27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
10:26 PM
"جامعة المجمعة" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير
بمسمى "معيد".. والتقديم إلكترونياً من 6 إلى 17 جمادى الآخرة الجاري
أعلنت جامعة المجمعة عدداً من الوظائف الأكاديمية لحملة البكالوريوس والماجستير على وظيفة معيد، والتقديم عليها إلكترونياً بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1441هـ وحتى 17.
ودعت "الجامعة" الراغبين في معرفة التخصصات المطلوبة والتقديم للدخول على هذا الرابط: (https://jobs.mu.edu.sa)