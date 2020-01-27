"جامعة المجمعة" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير

بمسمى "معيد".. والتقديم إلكترونياً من 6 إلى 17 جمادى الآخرة الجاري

أعلنت جامعة المجمعة عدداً من الوظائف الأكاديمية لحملة البكالوريوس والماجستير على وظيفة معيد، والتقديم عليها إلكترونياً بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1441هـ وحتى 17.

ودعت "الجامعة" الراغبين في معرفة التخصصات المطلوبة والتقديم للدخول على هذا الرابط: (https://jobs.mu.edu.sa)