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بشرى سارة لجماهير "النصر" قبل موقعة "الهلال" .. "مايكون" يقترب من العودة

زف حساب "nexus sport” التركي المهتم بسوق الانتقالات ، بشرى سارة لجماهير نادي النصر قبل أيام قليلة من ديربي الرياض أمام الهلال.

وقال الحساب في تغريدة له منذ قليل أن غلطة سراي يستعد لإتمام إجراءات بيع اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا.

وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهي الصفقة في غضون الـ 24 ساعة القادمة نظير مبلغ يصل لنحو 3 ملايين يورو.

وحال إتمام عملية البيع ستقوم إدارة نادي النصر بتوفير طائرة خاصة للاعب حتى يتمكن من الحضور والاستعداد مع فريقه لمواجهة الهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بشرى سارة لجماهير "النصر" قبل موقعة "الهلال" .. "مايكون" يقترب من العودة
سبق

زف حساب "nexus sport” التركي المهتم بسوق الانتقالات ، بشرى سارة لجماهير نادي النصر قبل أيام قليلة من ديربي الرياض أمام الهلال.

وقال الحساب في تغريدة له منذ قليل أن غلطة سراي يستعد لإتمام إجراءات بيع اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا.

وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهي الصفقة في غضون الـ 24 ساعة القادمة نظير مبلغ يصل لنحو 3 ملايين يورو.

وحال إتمام عملية البيع ستقوم إدارة نادي النصر بتوفير طائرة خاصة للاعب حتى يتمكن من الحضور والاستعداد مع فريقه لمواجهة الهلال.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
12:59 AM

بشرى سارة لجماهير "النصر" قبل موقعة "الهلال" .. "مايكون" يقترب من العودة

A A A
محمد السيّد - الرياض
9
3,810

زف حساب "nexus sport” التركي المهتم بسوق الانتقالات ، بشرى سارة لجماهير نادي النصر قبل أيام قليلة من ديربي الرياض أمام الهلال.

وقال الحساب في تغريدة له منذ قليل أن غلطة سراي يستعد لإتمام إجراءات بيع اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا.

وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهي الصفقة في غضون الـ 24 ساعة القادمة نظير مبلغ يصل لنحو 3 ملايين يورو.

وحال إتمام عملية البيع ستقوم إدارة نادي النصر بتوفير طائرة خاصة للاعب حتى يتمكن من الحضور والاستعداد مع فريقه لمواجهة الهلال.

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