سقوط حادّ في السيولة المحلية والموجودات الأجنبية يهزّ المصارف القطرية

انخفاص "المعروض النقدي م2" السنوي خلال يوليو 5.8% لـ554 مليار ريال

واصلت السيولة المحلية "المعروض النقدي م2" في قطر، انخفاضها المستمر، خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 5.8% على أساس سنوي، إلى 554 مليار ريال، وبنسبة 2.7% على أساس شهري؛ وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي.

وحسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، ساهم انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 151 مليار ريال، في تراجع على إجمالي شبه النقد بنسبة 7% إلى 427 مليار ريال في يوليو 2019.

وفي المقابل، تراجع (عرض النقد م1) بنسبة 1.7% على أساس سنوي إلى 126.6 مليار ريال بضغط من تراجع الودائع تحت الطلب إلى نحو 115 مليار ريال، واستقرار النقد في التداول عند 11.7 مليار ريال.

ووفق ما نقلته "الاتحاد" الإماراتية؛ يأتي انخفاض السيولة المحلية، في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية حديثة تصاعدًا في عجز الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي القطري، المؤلف من البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، وسط استمرار موقف دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب من الدوحة.

وجاء في تقرير حديث لمصرف قطر المركزي، أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية 42.8% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي، وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية حتى يونيو الماضي -وفق البيانات الرسمية- نحو 120.7 مليار ريال (33.2 مليار دولار)، وكان إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية قد بلغ نحو 23.23 مليار دولار في يونيو 2018؛ بحسب بيانات مصرف قطر المركزي الرسمية.