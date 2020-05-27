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"حرس الحدود": السماح لقوارب النزهة خلال فترة السماح بالتجوُّل بدءًا من الأحد المقبل

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وألا يزيد عدد الركاب على شخصين

أعلن حرس الحدود السعودي عن بدء السماح لقوارب النزهة بأجر بالتجول خلال فترة السماح ابتداءً من يوم الأحد المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال "حرس الحدود" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "البدء بالسماح لقوارب النزهة والنزهة بأجر خلال فترة السماح بالتجول ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٨ / ١٠ / ١٤٤١ه‍ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولا يزيد عدد ركاب قارب النزهة فئة ١٠ متر على شخصين بخلاف قائد الوساطة، مع منع نقل الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن ١٥ عامًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حرس الحدود": السماح لقوارب النزهة خلال فترة السماح بالتجوُّل بدءًا من الأحد المقبل
سبق

أعلن حرس الحدود السعودي عن بدء السماح لقوارب النزهة بأجر بالتجول خلال فترة السماح ابتداءً من يوم الأحد المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال "حرس الحدود" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "البدء بالسماح لقوارب النزهة والنزهة بأجر خلال فترة السماح بالتجول ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٨ / ١٠ / ١٤٤١ه‍ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولا يزيد عدد ركاب قارب النزهة فئة ١٠ متر على شخصين بخلاف قائد الوساطة، مع منع نقل الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن ١٥ عامًا".

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:14 PM
اخر تعديل
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
10:03 PM

"حرس الحدود": السماح لقوارب النزهة خلال فترة السماح بالتجوُّل بدءًا من الأحد المقبل

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وألا يزيد عدد الركاب على شخصين

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
1,823

أعلن حرس الحدود السعودي عن بدء السماح لقوارب النزهة بأجر بالتجول خلال فترة السماح ابتداءً من يوم الأحد المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال "حرس الحدود" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "البدء بالسماح لقوارب النزهة والنزهة بأجر خلال فترة السماح بالتجول ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٨ / ١٠ / ١٤٤١ه‍ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولا يزيد عدد ركاب قارب النزهة فئة ١٠ متر على شخصين بخلاف قائد الوساطة، مع منع نقل الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن ١٥ عامًا".

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