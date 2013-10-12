"الحقيل" ينجح في رفع نسبة تملّك المواطنين إلى 62 % منتصف 2019

قطاع الإسكان كان من أولويات رؤية 2030

أكدت الأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء الماضي، والمتضمنة ارتفاع نسبة المساكن المشغولة بمالكيها من الأسر السعودية إلى 62 % منتصف عام 2019م، نجاح وزير الإسكان ماجد الحقيل، في إنجاز الخطط التي رسمها لقطاع الإسكان منذ توليه حقيبة الوزارة عام 2015م.

وأظهر التقرير، انخفاض نسبة المساكن المستأجرة منتصف عام 2019 إلى 35.49 %، مقارنة بنسبة 37.63 % منتصف عام 2018، ويأتي ذلك نتيجة للنمو السريع في تملك المواطنين للمنازل، بسبب العمل الكبير الذي قدمه الوزير "الحقيل" خلال السنوات الماضية.

وتحققت تلك الإنجازات في قطاع الإسكان، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، الذي وضع ملف الإسكان في مقدمة أولوياته، انطلاقًا من حرصه على خدمة المواطن واستقراره ورفاهيته.

وحرص ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي أولى قطاع الإسكان اهتمامًا بالغًا وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي كان سموه مهندسها على أن يكون "برنامج الإسكان"، من أهم البرامج التي تضمنتها الرؤية.

ونجح وزير الإسكان في تحقيق توجيهات القيادة وتطلعات المواطنين، وتمكن من ترجمة الخطط والبرامج على أرض الواقع، مما أسهم في ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها في وقت وجيز.