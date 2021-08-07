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"الداخلية" تعلن ضبط 12899 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي تمّت في مناطق المملكة كافة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19 / 12 / 1442 هـ الموافق 29 / 7 / 2021 م، حتى 25 / 12 / 1442هـ الموافق 4 / 8 / 2021م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تمّ ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (12899) مخالفاً؛ منهم: (4130) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7721) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1048) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (322) شخصاً، (49%) منهم يمنيو الجنسية، و(49%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (51) شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: تمّ ضبط (5) متورّطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (70608) وافدين مخالفين؛ منهم (58716) رجلاً، و(11892) امرأة.

خامساً: تمّت إحالة (53815) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (4406) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (6380) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثّة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تعلن ضبط 12899 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19 / 12 / 1442 هـ الموافق 29 / 7 / 2021 م، حتى 25 / 12 / 1442هـ الموافق 4 / 8 / 2021م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تمّ ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (12899) مخالفاً؛ منهم: (4130) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7721) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1048) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (322) شخصاً، (49%) منهم يمنيو الجنسية، و(49%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (51) شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: تمّ ضبط (5) متورّطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (70608) وافدين مخالفين؛ منهم (58716) رجلاً، و(11892) امرأة.

خامساً: تمّت إحالة (53815) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (4406) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (6380) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثّة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
01:19 PM

"الداخلية" تعلن ضبط 12899 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي تمّت في مناطق المملكة كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19 / 12 / 1442 هـ الموافق 29 / 7 / 2021 م، حتى 25 / 12 / 1442هـ الموافق 4 / 8 / 2021م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تمّ ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (12899) مخالفاً؛ منهم: (4130) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7721) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1048) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (322) شخصاً، (49%) منهم يمنيو الجنسية، و(49%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (51) شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: تمّ ضبط (5) متورّطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (70608) وافدين مخالفين؛ منهم (58716) رجلاً، و(11892) امرأة.

خامساً: تمّت إحالة (53815) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (4406) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (6380) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثّة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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