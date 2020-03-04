إيران.. إصابة وزير الصناعة بفيروس "كورونا"

نُقِل لغرفة العناية المركزة في أحد مشافي طهران

أصيب وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني، بفيروس "كورونا"، وتم إدخاله، اليوم الأربعاء إلى غرفة العناية المركزة في أحد مشافي العاصمة طهران.

ووفق وكالة "سبوتنيك" قال موقع "عصر إيران": إنه "تم إدخال الوزير قبل أيام إلى مشفى الإمام الخميني في طهران؛ لكنه نُقِل لاحقًا إلى مستشفى آخر".

وأضاف أن "الوزير الإيراني الآن هو أفضل من الأيام السابقة".

وأعلنت أمس منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد، بات مترسخًا في إيران؛ محذرة من أن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود احتواء تفشي الفيروس.

وفي تصريح للصحفيين في جنيف قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين: إن "الوضع ليس سهلًا".

وأشار إلى أن تفشي الفيروس، الذي بلغت حصيلة وفياته في إيران 77 حالة وإصاباته 2300 شخص، يطال عددًا من المدن.

وقال: "على غرار بلدان أخرى بات الفيروس مترسخًا" في إيران.

وشدد "راين" على أن القضاء على الفيروس في بلدانٍ تفشى فيها "صعب"؛ إنما "ليس مستحيلًا".

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة: إن "الأطباء والممرضين قلقون من عدم توفر الكميات اللازمة من التجهيزات والإمدادات وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس والأوكسجين".

والثلاثاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إمدادات التجهيزات الوقائية تستنفد سريعًا؛ مما يهدد جهود احتواء تفشي الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة 3100 شخص، غالبيتهم في الصين.

إلا أن المشكلة في إيران على درجة من الخطورة.