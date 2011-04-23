النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسجد الظفير التاريخي بالباحة يصدح بنداء الرحمن بعد إعادة تطويره

ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

تصدح مئذنة مسجد الظفير التاريخي بمدينة الباحة التي يبلغ ارتفاعها 21 متراً من سطح الأرض خمس مرات في اليوم بنداء الرحمن، وذلك بعد ترميمه ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.

وتفصيلاً، يعّد مسجد الظفير التراثي من أقدم المساجد بالقرية, حيث يقع على مساحة 245 متراً مربعاً, ويتسع لنحو 88 مصلياً, حوائطه من الحجر والبلك وأسقفه من الخرسانة, ويرتكز على عمودين دائريي الشكل, وفناء خارجي غير مسقوف، وتبلغ مساحته 92 متراً مربعاً.

وينسب اسم المسجد إلى القرية التي سميت بهذا الاسم لوقوعها في ظهر ربوة ممتدة من شمال وادي قوب باتجاه الشمال الشرقي لمدينة الباحة.

وتحدث سعيد بن أحمد الغامدي من أهالي بلدة الظفير عن تاريخ بناء المسجد الذي يعود لأكثر من 1400 سنة، مشيراً إلى أن إعادة تطويره أسهم في عودة إقامة الصلاة المفروضة فيه، حيث يتذكر الجيل الحالي أماكن قضاء الأجيال السابقة من الأجداد والآباء لصلواتهم وتعلمهم القرآن والسنة والقراءة والكتابة في الماضي.

وأشاد بهذه الخطوة المباركة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لإعادة تطوير المساجد التاريخية الذي كان له الأثر الكبير في نفوس أهالي قرية الظفير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مسجد الظفير التاريخي بالباحة يصدح بنداء الرحمن بعد إعادة تطويره
سبق

تصدح مئذنة مسجد الظفير التاريخي بمدينة الباحة التي يبلغ ارتفاعها 21 متراً من سطح الأرض خمس مرات في اليوم بنداء الرحمن، وذلك بعد ترميمه ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.

وتفصيلاً، يعّد مسجد الظفير التراثي من أقدم المساجد بالقرية, حيث يقع على مساحة 245 متراً مربعاً, ويتسع لنحو 88 مصلياً, حوائطه من الحجر والبلك وأسقفه من الخرسانة, ويرتكز على عمودين دائريي الشكل, وفناء خارجي غير مسقوف، وتبلغ مساحته 92 متراً مربعاً.

وينسب اسم المسجد إلى القرية التي سميت بهذا الاسم لوقوعها في ظهر ربوة ممتدة من شمال وادي قوب باتجاه الشمال الشرقي لمدينة الباحة.

وتحدث سعيد بن أحمد الغامدي من أهالي بلدة الظفير عن تاريخ بناء المسجد الذي يعود لأكثر من 1400 سنة، مشيراً إلى أن إعادة تطويره أسهم في عودة إقامة الصلاة المفروضة فيه، حيث يتذكر الجيل الحالي أماكن قضاء الأجيال السابقة من الأجداد والآباء لصلواتهم وتعلمهم القرآن والسنة والقراءة والكتابة في الماضي.

وأشاد بهذه الخطوة المباركة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لإعادة تطوير المساجد التاريخية الذي كان له الأثر الكبير في نفوس أهالي قرية الظفير.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
07:44 PM

مسجد الظفير التاريخي بالباحة يصدح بنداء الرحمن بعد إعادة تطويره

ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
1
1,171

تصدح مئذنة مسجد الظفير التاريخي بمدينة الباحة التي يبلغ ارتفاعها 21 متراً من سطح الأرض خمس مرات في اليوم بنداء الرحمن، وذلك بعد ترميمه ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.

وتفصيلاً، يعّد مسجد الظفير التراثي من أقدم المساجد بالقرية, حيث يقع على مساحة 245 متراً مربعاً, ويتسع لنحو 88 مصلياً, حوائطه من الحجر والبلك وأسقفه من الخرسانة, ويرتكز على عمودين دائريي الشكل, وفناء خارجي غير مسقوف، وتبلغ مساحته 92 متراً مربعاً.

وينسب اسم المسجد إلى القرية التي سميت بهذا الاسم لوقوعها في ظهر ربوة ممتدة من شمال وادي قوب باتجاه الشمال الشرقي لمدينة الباحة.

وتحدث سعيد بن أحمد الغامدي من أهالي بلدة الظفير عن تاريخ بناء المسجد الذي يعود لأكثر من 1400 سنة، مشيراً إلى أن إعادة تطويره أسهم في عودة إقامة الصلاة المفروضة فيه، حيث يتذكر الجيل الحالي أماكن قضاء الأجيال السابقة من الأجداد والآباء لصلواتهم وتعلمهم القرآن والسنة والقراءة والكتابة في الماضي.

وأشاد بهذه الخطوة المباركة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لإعادة تطوير المساجد التاريخية الذي كان له الأثر الكبير في نفوس أهالي قرية الظفير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,173
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,594

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة