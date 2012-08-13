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"قرقاش": تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود

قال: يدعم استقرار المنطقة.. ووصف زيارة بن زايد للمملكة بالمهمة والمميزة

اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يمثل حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود قادمة".

وقال في تغريدة له على حسابه في"تويتر": إن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يعتبر الركن الأساسي في هندسة الاستقرار بالمنطقة".

ووصف قرقاش زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى المملكة أمس بالزيارة المميزة؛ مؤكدًا أن "لقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".

وزار ولي عهد أبو ظبي أمس السعودية، والْتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحثوا عددًا من القضايا الإقليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قرقاش": تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود
سبق

اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يمثل حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود قادمة".

وقال في تغريدة له على حسابه في"تويتر": إن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يعتبر الركن الأساسي في هندسة الاستقرار بالمنطقة".

ووصف قرقاش زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى المملكة أمس بالزيارة المميزة؛ مؤكدًا أن "لقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".

وزار ولي عهد أبو ظبي أمس السعودية، والْتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحثوا عددًا من القضايا الإقليمية.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
09:20 AM

"قرقاش": تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود

قال: يدعم استقرار المنطقة.. ووصف زيارة بن زايد للمملكة بالمهمة والمميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يمثل حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود قادمة".

وقال في تغريدة له على حسابه في"تويتر": إن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يعتبر الركن الأساسي في هندسة الاستقرار بالمنطقة".

ووصف قرقاش زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى المملكة أمس بالزيارة المميزة؛ مؤكدًا أن "لقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".

وزار ولي عهد أبو ظبي أمس السعودية، والْتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحثوا عددًا من القضايا الإقليمية.

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