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"آل الشيخ" يصدر قراراً بتمديد تكليف مدير تعليم الأفلاج

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارًا يقضي بتمديد تكليف الدكتور محمد آل مغيرة مديرًا لتعليم الأفلاج.

وكان آل مغيرة قد اهتم برفع مستوى التحصيل الدراسي منذ توليه منصب مدير التعليم بالأفلاج العام الماضي، وقف من خلال زياراته اليومية على كافة مدارس المحافظة وتابع عن كثب مستويات الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية.

كما أحدثت إدارة تعليم الأفلاج جائزة التميز لنشر روح التنافس بين منسوبي التعليم والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع والجودة والإتقان في الميدان التربوي، كذلك عمل آل مغيرة على جدولة اجتماعات بين منسوبي الإدارة تحت مسمى 50 دقيقة للتعلم لمناقشة خطط تطوير العمل التربوي والإداري.

ولقي خبر تميد تكليف آل مغيرة ترحيباً من أهالي الأفلاج، متطلعين منه لمواصلة العمل على تطوير التعليم بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يصدر قراراً بتمديد تكليف مدير تعليم الأفلاج
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارًا يقضي بتمديد تكليف الدكتور محمد آل مغيرة مديرًا لتعليم الأفلاج.

وكان آل مغيرة قد اهتم برفع مستوى التحصيل الدراسي منذ توليه منصب مدير التعليم بالأفلاج العام الماضي، وقف من خلال زياراته اليومية على كافة مدارس المحافظة وتابع عن كثب مستويات الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية.

كما أحدثت إدارة تعليم الأفلاج جائزة التميز لنشر روح التنافس بين منسوبي التعليم والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع والجودة والإتقان في الميدان التربوي، كذلك عمل آل مغيرة على جدولة اجتماعات بين منسوبي الإدارة تحت مسمى 50 دقيقة للتعلم لمناقشة خطط تطوير العمل التربوي والإداري.

ولقي خبر تميد تكليف آل مغيرة ترحيباً من أهالي الأفلاج، متطلعين منه لمواصلة العمل على تطوير التعليم بالمحافظة.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
08:46 PM

"آل الشيخ" يصدر قراراً بتمديد تكليف مدير تعليم الأفلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارًا يقضي بتمديد تكليف الدكتور محمد آل مغيرة مديرًا لتعليم الأفلاج.

وكان آل مغيرة قد اهتم برفع مستوى التحصيل الدراسي منذ توليه منصب مدير التعليم بالأفلاج العام الماضي، وقف من خلال زياراته اليومية على كافة مدارس المحافظة وتابع عن كثب مستويات الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية.

كما أحدثت إدارة تعليم الأفلاج جائزة التميز لنشر روح التنافس بين منسوبي التعليم والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع والجودة والإتقان في الميدان التربوي، كذلك عمل آل مغيرة على جدولة اجتماعات بين منسوبي الإدارة تحت مسمى 50 دقيقة للتعلم لمناقشة خطط تطوير العمل التربوي والإداري.

ولقي خبر تميد تكليف آل مغيرة ترحيباً من أهالي الأفلاج، متطلعين منه لمواصلة العمل على تطوير التعليم بالمحافظة.

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