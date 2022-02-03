"السطحية الدافئة" تنشط.. "المسند": الغبار وارد على أجزاء من هذه المناطق

قال: أقصى وقت لدخول موعد صلاة الظهر خلال العام في نصف فبراير الأول

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط اليوم الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الوسطى والغربية والشمال الغربي والشمال، وخاصة المناطق المفتوحة (خارج المدن).

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر"، أن "أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون قريبًا من الأسبوع الأول من نوفمبر؛ بينما أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر فبراير، وبينهما حوالى نصف ساعة تقريبًا، وفي الرياض أقصى وقت لدخول وقت الظهر خلال العام في تمام الساعة 12:08".