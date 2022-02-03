النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السطحية الدافئة" تنشط.. "المسند": الغبار وارد على أجزاء من هذه المناطق

قال: أقصى وقت لدخول موعد صلاة الظهر خلال العام في نصف فبراير الأول

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط اليوم الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الوسطى والغربية والشمال الغربي والشمال، وخاصة المناطق المفتوحة (خارج المدن).

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر"، أن "أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون قريبًا من الأسبوع الأول من نوفمبر؛ بينما أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر فبراير، وبينهما حوالى نصف ساعة تقريبًا، وفي الرياض أقصى وقت لدخول وقت الظهر خلال العام في تمام الساعة 12:08".

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السطحية الدافئة" تنشط.. "المسند": الغبار وارد على أجزاء من هذه المناطق
سبق

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط اليوم الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الوسطى والغربية والشمال الغربي والشمال، وخاصة المناطق المفتوحة (خارج المدن).

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر"، أن "أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون قريبًا من الأسبوع الأول من نوفمبر؛ بينما أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر فبراير، وبينهما حوالى نصف ساعة تقريبًا، وفي الرياض أقصى وقت لدخول وقت الظهر خلال العام في تمام الساعة 12:08".

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
09:05 AM

"السطحية الدافئة" تنشط.. "المسند": الغبار وارد على أجزاء من هذه المناطق

قال: أقصى وقت لدخول موعد صلاة الظهر خلال العام في نصف فبراير الأول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
323

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط اليوم الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الوسطى والغربية والشمال الغربي والشمال، وخاصة المناطق المفتوحة (خارج المدن).

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر"، أن "أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون قريبًا من الأسبوع الأول من نوفمبر؛ بينما أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر فبراير، وبينهما حوالى نصف ساعة تقريبًا، وفي الرياض أقصى وقت لدخول وقت الظهر خلال العام في تمام الساعة 12:08".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,143
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,886
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,993
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة