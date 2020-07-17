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مرشح السعودية لإدارة التجارة العالمية: المنظمة في حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروري جداً

قال: أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق الجميع.. والتركيز على النجاحات وبشكل مستمر

قال مرشح المملكة العربية السعودية لإدارة منظمة التجارة العالمية محمد التويجري؛ إن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، والإصلاح ليس خياراً؛ بل ضروري جداً.. والعالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت في انسياب التجارة.

وأكّد "التويجري"؛ أمام المجلس العمومي للمنظمة: النظام متعدّد الأطراف يخدم الجميع، ولكن يتباطأ الآن ولا بد من تحريكه إلى الأمام.

وأضاف "التويجري"؛ قائلاً: يجب ألا نركز على الخلافات، المهم هو التركيز على النجاحات وبشكل مستمر.. وأتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء.

مرشح المملكة العربية السعودية لإدارة منظمة التجارة العالمية محمد التويجري؛ له سجل حافل يؤهله لإدارة المنظمة وتحقيق الأهداف المطلوبة، فقد تقلد عديداً من المناصب المهمة.

وقال "التويجري"؛ خلال عرض رؤيته وبرامجه لإدارة منظمة التجارة العالمية، إن مستقبل العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون غامضاً، وأضاف أن مشكلات منظمة التجارة العالمية تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات.

وتابع مرشح السعودية القول في عرض برنامجه وأهدافه "أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق الجميع".

وقال "التويجري"؛ أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية بالمنظمة العالمية، وأشار إلى حالة الركود الذي تعانيه المنظمة، وقال "الإصلاح ضروري"، مضيفاً "هذا هو وقت القيادة والإدارة لمنظمة التجارة العالمية".

وتابع محمد التويجري؛ قائلاً: دور مدير عام منظمة التجارة هو حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم.

منظمة التجارة العالمية محمد التويجري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرشح السعودية لإدارة التجارة العالمية: المنظمة في حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروري جداً
سبق

قال مرشح المملكة العربية السعودية لإدارة منظمة التجارة العالمية محمد التويجري؛ إن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، والإصلاح ليس خياراً؛ بل ضروري جداً.. والعالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت في انسياب التجارة.

وأكّد "التويجري"؛ أمام المجلس العمومي للمنظمة: النظام متعدّد الأطراف يخدم الجميع، ولكن يتباطأ الآن ولا بد من تحريكه إلى الأمام.

وأضاف "التويجري"؛ قائلاً: يجب ألا نركز على الخلافات، المهم هو التركيز على النجاحات وبشكل مستمر.. وأتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء.

مرشح المملكة العربية السعودية لإدارة منظمة التجارة العالمية محمد التويجري؛ له سجل حافل يؤهله لإدارة المنظمة وتحقيق الأهداف المطلوبة، فقد تقلد عديداً من المناصب المهمة.

وقال "التويجري"؛ خلال عرض رؤيته وبرامجه لإدارة منظمة التجارة العالمية، إن مستقبل العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون غامضاً، وأضاف أن مشكلات منظمة التجارة العالمية تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات.

وتابع مرشح السعودية القول في عرض برنامجه وأهدافه "أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق الجميع".

وقال "التويجري"؛ أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية بالمنظمة العالمية، وأشار إلى حالة الركود الذي تعانيه المنظمة، وقال "الإصلاح ضروري"، مضيفاً "هذا هو وقت القيادة والإدارة لمنظمة التجارة العالمية".

وتابع محمد التويجري؛ قائلاً: دور مدير عام منظمة التجارة هو حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
01:03 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
02:43 PM

مرشح السعودية لإدارة التجارة العالمية: المنظمة في حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروري جداً

قال: أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق الجميع.. والتركيز على النجاحات وبشكل مستمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,935

قال مرشح المملكة العربية السعودية لإدارة منظمة التجارة العالمية محمد التويجري؛ إن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، والإصلاح ليس خياراً؛ بل ضروري جداً.. والعالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت في انسياب التجارة.

وأكّد "التويجري"؛ أمام المجلس العمومي للمنظمة: النظام متعدّد الأطراف يخدم الجميع، ولكن يتباطأ الآن ولا بد من تحريكه إلى الأمام.

وأضاف "التويجري"؛ قائلاً: يجب ألا نركز على الخلافات، المهم هو التركيز على النجاحات وبشكل مستمر.. وأتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء.

مرشح المملكة العربية السعودية لإدارة منظمة التجارة العالمية محمد التويجري؛ له سجل حافل يؤهله لإدارة المنظمة وتحقيق الأهداف المطلوبة، فقد تقلد عديداً من المناصب المهمة.

وقال "التويجري"؛ خلال عرض رؤيته وبرامجه لإدارة منظمة التجارة العالمية، إن مستقبل العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون غامضاً، وأضاف أن مشكلات منظمة التجارة العالمية تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات.

وتابع مرشح السعودية القول في عرض برنامجه وأهدافه "أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق الجميع".

وقال "التويجري"؛ أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية بالمنظمة العالمية، وأشار إلى حالة الركود الذي تعانيه المنظمة، وقال "الإصلاح ضروري"، مضيفاً "هذا هو وقت القيادة والإدارة لمنظمة التجارة العالمية".

وتابع محمد التويجري؛ قائلاً: دور مدير عام منظمة التجارة هو حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم.

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