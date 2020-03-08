البحرين: خروج 30 حالة من الحجر الصحي الاحترازي وسلامتهم من "كورونا"

بعد إجراء الفحوصات المختبرية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج 30 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يومًا، وإجراء الفحوصات المختبرية كافة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الاحترازي؛ ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي إلى 68 شخصًا بعد خروج 38 شخصًا في وقت سابق.

وأفادت الوزارة بأن الحالات التي أُخرجت من الحجر الصحي الاحترازي تشمل 16 مواطنًا، و12 مواطنة، وصينيًّا وإندونيسية. مفيدة بأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.