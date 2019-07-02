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"حساب المواطن" يتعامل مع 882 ألف طلب في الربع الثاني

القحطاني: استقبل على الرقم الموحد أكثر من 440 ألف اتصال

أنجز برنامج حساب المواطن، أكثر من 882 ألف عملية طلب واستفسار خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ وذلك على جميع المنصات، شاملةً خدمة "صوتك مسموع"، والحساب الرسمي، وحساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والمستندات التي تم التحقق منها، بالإضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912، أكثر من 440 ألف اتصال في الربع الثاني من عام 2019م؛ حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 12 ثانية فقط؛ فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 47 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 48 ألف اعتراض؛ فيما بلغت عدد المستندات المتحقق منها والتي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، أكثر من 64 ألف مستند؛ بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما استقبل أكثر من ثمانية آلاف طلب من خلال خدمة "صوتك مسموع"، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء، أكثر من 275 ألف طلب واستفسار، وقد تجاوزت نسبة رضا المستفيدين عن سرعة الإنجاز وجودة التعامل إلى 98%.

وأشار القحطاني إلى أنه يتم إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كأسرة وليس كأفراد كما هم مسجلون في نظام الضمان، مع إمكانية إضافة تابعين، ويمكن لرب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة البرنامج وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان وتنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن؛ مبينًا أنه يتم الصرف في حال تجاوز الأهلية في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، في حالة كان المستفيد مستوفيًا معايير الاستحقاق.

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"حساب المواطن" يتعامل مع 882 ألف طلب في الربع الثاني
سبق

أنجز برنامج حساب المواطن، أكثر من 882 ألف عملية طلب واستفسار خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ وذلك على جميع المنصات، شاملةً خدمة "صوتك مسموع"، والحساب الرسمي، وحساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والمستندات التي تم التحقق منها، بالإضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912، أكثر من 440 ألف اتصال في الربع الثاني من عام 2019م؛ حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 12 ثانية فقط؛ فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 47 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 48 ألف اعتراض؛ فيما بلغت عدد المستندات المتحقق منها والتي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، أكثر من 64 ألف مستند؛ بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما استقبل أكثر من ثمانية آلاف طلب من خلال خدمة "صوتك مسموع"، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء، أكثر من 275 ألف طلب واستفسار، وقد تجاوزت نسبة رضا المستفيدين عن سرعة الإنجاز وجودة التعامل إلى 98%.

وأشار القحطاني إلى أنه يتم إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كأسرة وليس كأفراد كما هم مسجلون في نظام الضمان، مع إمكانية إضافة تابعين، ويمكن لرب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة البرنامج وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان وتنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن؛ مبينًا أنه يتم الصرف في حال تجاوز الأهلية في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، في حالة كان المستفيد مستوفيًا معايير الاستحقاق.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
12:49 PM

"حساب المواطن" يتعامل مع 882 ألف طلب في الربع الثاني

القحطاني: استقبل على الرقم الموحد أكثر من 440 ألف اتصال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنجز برنامج حساب المواطن، أكثر من 882 ألف عملية طلب واستفسار خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ وذلك على جميع المنصات، شاملةً خدمة "صوتك مسموع"، والحساب الرسمي، وحساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والمستندات التي تم التحقق منها، بالإضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912، أكثر من 440 ألف اتصال في الربع الثاني من عام 2019م؛ حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 12 ثانية فقط؛ فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 47 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 48 ألف اعتراض؛ فيما بلغت عدد المستندات المتحقق منها والتي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، أكثر من 64 ألف مستند؛ بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما استقبل أكثر من ثمانية آلاف طلب من خلال خدمة "صوتك مسموع"، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء، أكثر من 275 ألف طلب واستفسار، وقد تجاوزت نسبة رضا المستفيدين عن سرعة الإنجاز وجودة التعامل إلى 98%.

وأشار القحطاني إلى أنه يتم إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كأسرة وليس كأفراد كما هم مسجلون في نظام الضمان، مع إمكانية إضافة تابعين، ويمكن لرب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة البرنامج وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان وتنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن؛ مبينًا أنه يتم الصرف في حال تجاوز الأهلية في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، في حالة كان المستفيد مستوفيًا معايير الاستحقاق.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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