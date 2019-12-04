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عبوة ناسفة حوثية تقتل 5 أطفال أثناء لعبهم

زرعتها الميليشيا في حي سكني بالدريهمي

قتل خمسة أطفال؛ من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت مصادر محلية أن خمسة أطفال عثروا على عبوة ناسفة في أحد الأحياء السكنية بمديرية الدريهمي، وانفجرت فيهم أثناء لعبهم بها.

وبيّنت أن انفجار العبوة أدى إلى مقتل جميع الأطفال على الفور، وهم: عبدالسلام عبدالله مسعود، وأماني عمر صغير (7 أعوام)، ومراد أحمد مشروعي ( 8 أعوام)، وعبدالله مسعود ( 8 أعوام)، وسيد عمر يحيى ( 13 عامًا).

وزرعت ميليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من مليون لغم في مناطق متفرقة من البلاد، وفي المناطق الاهلة بالسكان والأودية والطرقات، متجاهلة جميع القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم زراعة الألغام، حيث تسبب في سقوط مئات الضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

اليمن ميليشيا الحوثي إيران الحديدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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عبوة ناسفة حوثية تقتل 5 أطفال أثناء لعبهم
سبق

قتل خمسة أطفال؛ من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت مصادر محلية أن خمسة أطفال عثروا على عبوة ناسفة في أحد الأحياء السكنية بمديرية الدريهمي، وانفجرت فيهم أثناء لعبهم بها.

وبيّنت أن انفجار العبوة أدى إلى مقتل جميع الأطفال على الفور، وهم: عبدالسلام عبدالله مسعود، وأماني عمر صغير (7 أعوام)، ومراد أحمد مشروعي ( 8 أعوام)، وعبدالله مسعود ( 8 أعوام)، وسيد عمر يحيى ( 13 عامًا).

وزرعت ميليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من مليون لغم في مناطق متفرقة من البلاد، وفي المناطق الاهلة بالسكان والأودية والطرقات، متجاهلة جميع القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم زراعة الألغام، حيث تسبب في سقوط مئات الضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:21 PM

عبوة ناسفة حوثية تقتل 5 أطفال أثناء لعبهم

زرعتها الميليشيا في حي سكني بالدريهمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل خمسة أطفال؛ من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت مصادر محلية أن خمسة أطفال عثروا على عبوة ناسفة في أحد الأحياء السكنية بمديرية الدريهمي، وانفجرت فيهم أثناء لعبهم بها.

وبيّنت أن انفجار العبوة أدى إلى مقتل جميع الأطفال على الفور، وهم: عبدالسلام عبدالله مسعود، وأماني عمر صغير (7 أعوام)، ومراد أحمد مشروعي ( 8 أعوام)، وعبدالله مسعود ( 8 أعوام)، وسيد عمر يحيى ( 13 عامًا).

وزرعت ميليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من مليون لغم في مناطق متفرقة من البلاد، وفي المناطق الاهلة بالسكان والأودية والطرقات، متجاهلة جميع القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم زراعة الألغام، حيث تسبب في سقوط مئات الضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

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