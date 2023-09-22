النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كمارا: لا أعلم سبب الخسارة.. وفيلانويفا: ضمك سبب الخسارتين أمام الهلال

قدّم هارون كمارا، مهاجم فريق الاتحاد، اعتذاره لجماهير ناديه بعد الخسارة من الهلال، وقال: "الحمد لله على كل حال. نعتذر للجمهور، ونعدهم بالأفضل". وأضاف: حقيقة لا أعلم سر غياب الاتحاد.

فيما تحدث فيلانويفا، لاعب خط وسط الاتحاد، عن الخسارة، وقال: "ما زلنا في بداية الدوري، ولكن الهزيمة من ضمك كانت خلف الخسارتين من الهلال آسيويًّا ومحليًّا". وأضاف: "أن تخسر من الهلال فهو فريق كبير، وإذا هزمكم سهل تقبُّلها، لكن خسارة ضمك سبب مشاكلنا".

وعن المباراة قال: "لم نبدأ بداية جيدة، ولكن بعد تسجيل هدفنا الأول كان بالإمكان التعادل، والفوز، ولكن الكارت الأحمر أثر علينا".

ووجّه رسالة للجمهور، وقال: "أستغرب ما حدث منهم. نحن ما زلنا في بداية الدوري. يجب عليهم أن يصبروا، ونعدهم بالأفضل".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
كمارا: لا أعلم سبب الخسارة.. وفيلانويفا: ضمك سبب الخسارتين أمام الهلال
سبق

قدّم هارون كمارا، مهاجم فريق الاتحاد، اعتذاره لجماهير ناديه بعد الخسارة من الهلال، وقال: "الحمد لله على كل حال. نعتذر للجمهور، ونعدهم بالأفضل". وأضاف: حقيقة لا أعلم سر غياب الاتحاد.

فيما تحدث فيلانويفا، لاعب خط وسط الاتحاد، عن الخسارة، وقال: "ما زلنا في بداية الدوري، ولكن الهزيمة من ضمك كانت خلف الخسارتين من الهلال آسيويًّا ومحليًّا". وأضاف: "أن تخسر من الهلال فهو فريق كبير، وإذا هزمكم سهل تقبُّلها، لكن خسارة ضمك سبب مشاكلنا".

وعن المباراة قال: "لم نبدأ بداية جيدة، ولكن بعد تسجيل هدفنا الأول كان بالإمكان التعادل، والفوز، ولكن الكارت الأحمر أثر علينا".

ووجّه رسالة للجمهور، وقال: "أستغرب ما حدث منهم. نحن ما زلنا في بداية الدوري. يجب عليهم أن يصبروا، ونعدهم بالأفضل".

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
11:57 PM

كمارا: لا أعلم سبب الخسارة.. وفيلانويفا: ضمك سبب الخسارتين أمام الهلال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
3,084

قدّم هارون كمارا، مهاجم فريق الاتحاد، اعتذاره لجماهير ناديه بعد الخسارة من الهلال، وقال: "الحمد لله على كل حال. نعتذر للجمهور، ونعدهم بالأفضل". وأضاف: حقيقة لا أعلم سر غياب الاتحاد.

فيما تحدث فيلانويفا، لاعب خط وسط الاتحاد، عن الخسارة، وقال: "ما زلنا في بداية الدوري، ولكن الهزيمة من ضمك كانت خلف الخسارتين من الهلال آسيويًّا ومحليًّا". وأضاف: "أن تخسر من الهلال فهو فريق كبير، وإذا هزمكم سهل تقبُّلها، لكن خسارة ضمك سبب مشاكلنا".

وعن المباراة قال: "لم نبدأ بداية جيدة، ولكن بعد تسجيل هدفنا الأول كان بالإمكان التعادل، والفوز، ولكن الكارت الأحمر أثر علينا".

ووجّه رسالة للجمهور، وقال: "أستغرب ما حدث منهم. نحن ما زلنا في بداية الدوري. يجب عليهم أن يصبروا، ونعدهم بالأفضل".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,840
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,018
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,986
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,558

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة