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تقليص النطاق.. هنا وصايا "الصحة العالمية" للحد من "العفن الأسود"

بعض الإصابات الفطرية لمرضى كوفيد-19 بالهند قد ترتبط بالخمائر

أوصت منظمة الصحة العالمية، بتقليل استخدام الأدوية الهرمونية والمضادات الحيوية لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة؛ وذلك لمنع الإصابة بما يسمى بـ"العفن الأسود".

وذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن بعض الإصابات الفطرية لدى مرضى كوفيد-19 في الهند، قد تكون مرتبطة بالخمائر وبعضها الآخر بالعفن.

ونوهت بأن العفن بدوره، يمكن أن يتسبب في ظهور عدوى mucormycosis (الفطريات السوداء)، وaspergillosis (داء الرشاشيات الناجم عن نوع آخر من الفطريات).

وأضافت: "توجد هذه الخمائر والعفن عادة في الوسط المحيط بالإنسان؛ لكنها تصيب فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بالسكري وبأمراض مزمنة أخرى، وكذلك السرطان، والأشخاص الذين تلقوا أدوية معينة لفترات طويلة"، ونوهت بأن كوفيد-19 يُضعف المناعة.

وشددت "فوينوفيتش" على أن منظمة الصحة العالمية، تنصح بتقليص حد الاستخدام غير المتناسب للكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية عند معالجة الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرض كوفيد، إلى أدنى، وأشارت إلى أن الكورتيكوستيرويدات تساعد فعلًا في إنقاذ حياة المصابين في الحالات الصعبة للمرض؛ لكن استخدامها على نطاق واسع يمكن أن يسبب التهابات فطرية.

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تقليص النطاق.. هنا وصايا "الصحة العالمية" للحد من "العفن الأسود"
سبق

أوصت منظمة الصحة العالمية، بتقليل استخدام الأدوية الهرمونية والمضادات الحيوية لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة؛ وذلك لمنع الإصابة بما يسمى بـ"العفن الأسود".

وذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن بعض الإصابات الفطرية لدى مرضى كوفيد-19 في الهند، قد تكون مرتبطة بالخمائر وبعضها الآخر بالعفن.

ونوهت بأن العفن بدوره، يمكن أن يتسبب في ظهور عدوى mucormycosis (الفطريات السوداء)، وaspergillosis (داء الرشاشيات الناجم عن نوع آخر من الفطريات).

وأضافت: "توجد هذه الخمائر والعفن عادة في الوسط المحيط بالإنسان؛ لكنها تصيب فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بالسكري وبأمراض مزمنة أخرى، وكذلك السرطان، والأشخاص الذين تلقوا أدوية معينة لفترات طويلة"، ونوهت بأن كوفيد-19 يُضعف المناعة.

وشددت "فوينوفيتش" على أن منظمة الصحة العالمية، تنصح بتقليص حد الاستخدام غير المتناسب للكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية عند معالجة الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرض كوفيد، إلى أدنى، وأشارت إلى أن الكورتيكوستيرويدات تساعد فعلًا في إنقاذ حياة المصابين في الحالات الصعبة للمرض؛ لكن استخدامها على نطاق واسع يمكن أن يسبب التهابات فطرية.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
09:46 AM

تقليص النطاق.. هنا وصايا "الصحة العالمية" للحد من "العفن الأسود"

بعض الإصابات الفطرية لمرضى كوفيد-19 بالهند قد ترتبط بالخمائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصت منظمة الصحة العالمية، بتقليل استخدام الأدوية الهرمونية والمضادات الحيوية لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة؛ وذلك لمنع الإصابة بما يسمى بـ"العفن الأسود".

وذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن بعض الإصابات الفطرية لدى مرضى كوفيد-19 في الهند، قد تكون مرتبطة بالخمائر وبعضها الآخر بالعفن.

ونوهت بأن العفن بدوره، يمكن أن يتسبب في ظهور عدوى mucormycosis (الفطريات السوداء)، وaspergillosis (داء الرشاشيات الناجم عن نوع آخر من الفطريات).

وأضافت: "توجد هذه الخمائر والعفن عادة في الوسط المحيط بالإنسان؛ لكنها تصيب فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بالسكري وبأمراض مزمنة أخرى، وكذلك السرطان، والأشخاص الذين تلقوا أدوية معينة لفترات طويلة"، ونوهت بأن كوفيد-19 يُضعف المناعة.

وشددت "فوينوفيتش" على أن منظمة الصحة العالمية، تنصح بتقليص حد الاستخدام غير المتناسب للكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية عند معالجة الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرض كوفيد، إلى أدنى، وأشارت إلى أن الكورتيكوستيرويدات تساعد فعلًا في إنقاذ حياة المصابين في الحالات الصعبة للمرض؛ لكن استخدامها على نطاق واسع يمكن أن يسبب التهابات فطرية.

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