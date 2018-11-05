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إنفاذاً للعقوبات الأمريكية.. "سويفت" تمنع طهران من الوصول لبعض البنوك

في قرار اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي

علق المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن "سويفت" وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته، وذلك بعد قرار واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على طهران، تشمل قطاعي النفط والمال.

وكشفت شركة سويفت وفقاً لما أوردته سكاي نيوز أن هذا الإجراء اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا القرار بعدما دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، والتي تستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي.

من جانبه وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إنفاذاً للعقوبات الأمريكية.. "سويفت" تمنع طهران من الوصول لبعض البنوك
سبق

علق المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن "سويفت" وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته، وذلك بعد قرار واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على طهران، تشمل قطاعي النفط والمال.

وكشفت شركة سويفت وفقاً لما أوردته سكاي نيوز أن هذا الإجراء اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا القرار بعدما دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، والتي تستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي.

من جانبه وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
07:51 PM

إنفاذاً للعقوبات الأمريكية.. "سويفت" تمنع طهران من الوصول لبعض البنوك

في قرار اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علق المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن "سويفت" وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته، وذلك بعد قرار واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على طهران، تشمل قطاعي النفط والمال.

وكشفت شركة سويفت وفقاً لما أوردته سكاي نيوز أن هذا الإجراء اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا القرار بعدما دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، والتي تستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي.

من جانبه وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.

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