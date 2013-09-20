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غرفة المدينة المنورة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

تأتي تأكيدًا على الإرث الغني للغرفة الحافل بالإنجازات

دشن رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد، الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة المدينة المنورة، تحت شعار "باب الأعمال"، سعيًا من الغرفة لأن تكون منطقة المدينة المنورة وجهة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.

وبيّن منير محمد ناصر أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة المدينة المنورة ما هو إلا تأكيد على الإرث الغني لغرفة المدينة المنورة الحافل بالإنجازات، وهو في الوقت ذاته تجديد للعهد بمزيد من الإنجاز والتقدم؛ مشيرًا إلى أن رؤية الغرفة تنطلق من جعل المدينة المنورة منطقة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية؛ لذلك تم استلهام الشعار البصري للهوية من التفاصيل والرموز المرتبطة بمنطقة المدينة المنورة؛ للتأكيد على هوية الغرفة الجديدة.

من جهته، أوضح الأمين العام لغرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر، أن الهوية الجديدة لغرفة المدينة المنورة جاءت مواكبة للتطورات والتغييرات، وتتوافق مع رؤية الغرفة ورسالتها وتوجهاتها الاستراتيجية، وتوائم رؤية المملكة 2030.

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غرفة المدينة المنورة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة
سبق

دشن رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد، الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة المدينة المنورة، تحت شعار "باب الأعمال"، سعيًا من الغرفة لأن تكون منطقة المدينة المنورة وجهة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.

وبيّن منير محمد ناصر أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة المدينة المنورة ما هو إلا تأكيد على الإرث الغني لغرفة المدينة المنورة الحافل بالإنجازات، وهو في الوقت ذاته تجديد للعهد بمزيد من الإنجاز والتقدم؛ مشيرًا إلى أن رؤية الغرفة تنطلق من جعل المدينة المنورة منطقة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية؛ لذلك تم استلهام الشعار البصري للهوية من التفاصيل والرموز المرتبطة بمنطقة المدينة المنورة؛ للتأكيد على هوية الغرفة الجديدة.

من جهته، أوضح الأمين العام لغرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر، أن الهوية الجديدة لغرفة المدينة المنورة جاءت مواكبة للتطورات والتغييرات، وتتوافق مع رؤية الغرفة ورسالتها وتوجهاتها الاستراتيجية، وتوائم رؤية المملكة 2030.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
01:15 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
09:56 AM

غرفة المدينة المنورة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

تأتي تأكيدًا على الإرث الغني للغرفة الحافل بالإنجازات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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دشن رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد، الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة المدينة المنورة، تحت شعار "باب الأعمال"، سعيًا من الغرفة لأن تكون منطقة المدينة المنورة وجهة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.

وبيّن منير محمد ناصر أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة المدينة المنورة ما هو إلا تأكيد على الإرث الغني لغرفة المدينة المنورة الحافل بالإنجازات، وهو في الوقت ذاته تجديد للعهد بمزيد من الإنجاز والتقدم؛ مشيرًا إلى أن رؤية الغرفة تنطلق من جعل المدينة المنورة منطقة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية؛ لذلك تم استلهام الشعار البصري للهوية من التفاصيل والرموز المرتبطة بمنطقة المدينة المنورة؛ للتأكيد على هوية الغرفة الجديدة.

من جهته، أوضح الأمين العام لغرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر، أن الهوية الجديدة لغرفة المدينة المنورة جاءت مواكبة للتطورات والتغييرات، وتتوافق مع رؤية الغرفة ورسالتها وتوجهاتها الاستراتيجية، وتوائم رؤية المملكة 2030.

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