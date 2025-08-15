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انخفاض أعداد القبول بجامعة جازان.. وطلاب: "ساعة ونصف" أطاحت بنا!

مطالب لـ"التعليم" بإعادة النظر في سياسة القبول بالجامعات وما يتبعها من إحباط

سجلت أرقام المقبولين في جامعة جازان انخفاضًا ملحوظًا بعدما كانت مرتفعة خلال السنوات الماضية، وتصاعدت شكاوى من النسبة الموزونة وعدم قبول كثير من الخريجين في الجامعة.

ووفقًا للأرقام التي أعلنتها الجامعة، فقد انخفض رقم المقبولين بها إلى نحو عشرة آلاف بعدما تجاوزت السبعة عشر ألف طالبًا وطالبة خلال السنوات الماضية وتدرجت في ذلك الانخفاض حتى هذا العام.

وكان سابقًا يتقدم للجامعة أكثر من 26 ألف طالب وطالبة ويتم قبول عدد كبير فيما يتم رفض الآلاف لأسباب متفرقة.

وبعد نهاية التقديم لهذا العام، شكا عدد من الخريجين عبر "سبق" من عدم قبول الطلاب بسبب النسبة الموزونة رغم تخرجهم بمعدلات مرتفعة من الثانوية إلا أن الجامعة لم تقبل كثيرا ممن لم تصل نسبهم الموزونة إلى 76% حسب رغباتهم وآخرين لم يقبلوا، مشيرين إلى أنه من غير الإنصاف أن يتفوقوا خلال 12 عاماً دراسياً ويحدد مصيرهم اختبار تحصيلي مدته ساعة ونصف.

وطالب الخريجون وزارة التعليم بإعادة النظر في سياسة القبول في الجامعات؛ نظرًا لما ينتج عنه من إحباط للكثيرين بسبب النسبة الموزونة مع نتائج اختبارات القياس.

ومن جهتها، تواصلت "سبق" مع جامعة جازان للتصريح حول الموضوع ولم ترد.

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انخفاض أعداد القبول بجامعة جازان.. وطلاب: "ساعة ونصف" أطاحت بنا!
سبق

سجلت أرقام المقبولين في جامعة جازان انخفاضًا ملحوظًا بعدما كانت مرتفعة خلال السنوات الماضية، وتصاعدت شكاوى من النسبة الموزونة وعدم قبول كثير من الخريجين في الجامعة.

ووفقًا للأرقام التي أعلنتها الجامعة، فقد انخفض رقم المقبولين بها إلى نحو عشرة آلاف بعدما تجاوزت السبعة عشر ألف طالبًا وطالبة خلال السنوات الماضية وتدرجت في ذلك الانخفاض حتى هذا العام.

وكان سابقًا يتقدم للجامعة أكثر من 26 ألف طالب وطالبة ويتم قبول عدد كبير فيما يتم رفض الآلاف لأسباب متفرقة.

وبعد نهاية التقديم لهذا العام، شكا عدد من الخريجين عبر "سبق" من عدم قبول الطلاب بسبب النسبة الموزونة رغم تخرجهم بمعدلات مرتفعة من الثانوية إلا أن الجامعة لم تقبل كثيرا ممن لم تصل نسبهم الموزونة إلى 76% حسب رغباتهم وآخرين لم يقبلوا، مشيرين إلى أنه من غير الإنصاف أن يتفوقوا خلال 12 عاماً دراسياً ويحدد مصيرهم اختبار تحصيلي مدته ساعة ونصف.

وطالب الخريجون وزارة التعليم بإعادة النظر في سياسة القبول في الجامعات؛ نظرًا لما ينتج عنه من إحباط للكثيرين بسبب النسبة الموزونة مع نتائج اختبارات القياس.

ومن جهتها، تواصلت "سبق" مع جامعة جازان للتصريح حول الموضوع ولم ترد.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
03:07 PM

انخفاض أعداد القبول بجامعة جازان.. وطلاب: "ساعة ونصف" أطاحت بنا!

مطالب لـ"التعليم" بإعادة النظر في سياسة القبول بالجامعات وما يتبعها من إحباط

A A A
محمد المواسي - جازان
3
1,780

سجلت أرقام المقبولين في جامعة جازان انخفاضًا ملحوظًا بعدما كانت مرتفعة خلال السنوات الماضية، وتصاعدت شكاوى من النسبة الموزونة وعدم قبول كثير من الخريجين في الجامعة.

ووفقًا للأرقام التي أعلنتها الجامعة، فقد انخفض رقم المقبولين بها إلى نحو عشرة آلاف بعدما تجاوزت السبعة عشر ألف طالبًا وطالبة خلال السنوات الماضية وتدرجت في ذلك الانخفاض حتى هذا العام.

وكان سابقًا يتقدم للجامعة أكثر من 26 ألف طالب وطالبة ويتم قبول عدد كبير فيما يتم رفض الآلاف لأسباب متفرقة.

وبعد نهاية التقديم لهذا العام، شكا عدد من الخريجين عبر "سبق" من عدم قبول الطلاب بسبب النسبة الموزونة رغم تخرجهم بمعدلات مرتفعة من الثانوية إلا أن الجامعة لم تقبل كثيرا ممن لم تصل نسبهم الموزونة إلى 76% حسب رغباتهم وآخرين لم يقبلوا، مشيرين إلى أنه من غير الإنصاف أن يتفوقوا خلال 12 عاماً دراسياً ويحدد مصيرهم اختبار تحصيلي مدته ساعة ونصف.

وطالب الخريجون وزارة التعليم بإعادة النظر في سياسة القبول في الجامعات؛ نظرًا لما ينتج عنه من إحباط للكثيرين بسبب النسبة الموزونة مع نتائج اختبارات القياس.

ومن جهتها، تواصلت "سبق" مع جامعة جازان للتصريح حول الموضوع ولم ترد.

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