9 مناطق تُزَيّن خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر.. تفاصيل أمطار الـ8 ساعات

حالات مناخية متفاوتة تتصدرها الرياح النشطة والأتربة المثارة وتدنٍّ في الرؤية

أصدر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر التابع لهيئة الأرصاد، صباح اليوم، تنبيهات عدة لـ9 مناطق؛ وذلك لحالات مناخية متفاوتة تستمر على مدار اليوم.

وفي البداية؛ فقد صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في الرؤية بـ5 مناطق هي: (المدينة المنورة من 10 صباحًا لـ5 مساءً، وتبوك والرياض والشرقية من 11 صباحًا إلى 5 مساء، ونجران من 12 ظهرًا لـ8 مساء).

كما صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة بمنطقتيْ جازان وعسير، تبدأ في الأولى من 12 ظهرًا، وفي الثانية قبلها بساعة، وتنتهي الحالة في المنطقتين عند الثامنة مساء اليوم.

وصدر تنبيه آخر لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية بمنطقتَي الباحة ومكة المكرمة، تبدأ 12 ظهرًا، وتنتهي 8 مساء اليوم.