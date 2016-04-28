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زلزال بقوّة 6 درجات يضرب ولاية آسام شمال شرق الهند

ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم، ولاية آسام في شمال شرق الهند.

وأوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على عُمق ضحل نسبياً بلغ 29 كيلو متراً (18 ميلاً)، محدّداً مركز الزلزال في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية آسام.

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زلزال بقوّة 6 درجات يضرب ولاية آسام شمال شرق الهند
سبق

ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم، ولاية آسام في شمال شرق الهند.

وأوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على عُمق ضحل نسبياً بلغ 29 كيلو متراً (18 ميلاً)، محدّداً مركز الزلزال في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية آسام.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
10:22 AM

زلزال بقوّة 6 درجات يضرب ولاية آسام شمال شرق الهند

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم، ولاية آسام في شمال شرق الهند.

وأوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على عُمق ضحل نسبياً بلغ 29 كيلو متراً (18 ميلاً)، محدّداً مركز الزلزال في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية آسام.

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