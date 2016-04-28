زلزال بقوّة 6 درجات يضرب ولاية آسام شمال شرق الهند

ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم، ولاية آسام في شمال شرق الهند.
وأوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على عُمق ضحل نسبياً بلغ 29 كيلو متراً (18 ميلاً)، محدّداً مركز الزلزال في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية آسام.
ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم، ولاية آسام في شمال شرق الهند.
وأوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على عُمق ضحل نسبياً بلغ 29 كيلو متراً (18 ميلاً)، محدّداً مركز الزلزال في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية آسام.
ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم، ولاية آسام في شمال شرق الهند.
وأوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على عُمق ضحل نسبياً بلغ 29 كيلو متراً (18 ميلاً)، محدّداً مركز الزلزال في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية آسام.
ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم، ولاية آسام في شمال شرق الهند.
وأوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على عُمق ضحل نسبياً بلغ 29 كيلو متراً (18 ميلاً)، محدّداً مركز الزلزال في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية آسام.