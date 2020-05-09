النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري عناية حرجة يحذر: استخدام جهاز التنفس لأكثر من مريض "خطير"

أشار إلى بدائل تؤدي الغرض كأجهزة التنفس المنزلية للحالات المزمنة

نفى الدكتور عوض العُمري استشاري العناية الحرجة ونائب الرئيس التنفيذي بمجموعة الحبيب الطبية ورئيس الجمعية السعودية للعناية الحرجة، صحة مقاطع الفيديو التي تروّج لجدوى استخدام جهاز التنفس لأكثر من مريض في وقتٍ واحد، في ظل نقص هذه الأجهزة في بعض الدول بسبب جائحة كورونا.

وقال "العمري": الأجهزة التنفسية تعمل على تقنيات عالية تمكنها من التعامل مع التغيرات الفسيولوجية والتي قد تطرأ على رئة المريض خلال الدعم التنفسي والتكيف مع حجم وضغط وتدفق الهواء والمقاومة داخل رئة كل مريض.

وأضاف: العوامل الفسيولوجية والفيزيائية قد تختلف من رئة مريض إلى آخر من ناحية حجم الرئة وحسب نوع ودرجة الالتهاب أو المرض المسبب له أما الابتداع بالقيام بوضع أكثر من مريض على جهاز تنفسي واحد فهو ممكن يدوياً ولكنه مرفوض علمياً لعدم ثبوت التجارب والدراسات العلمية والتي تدعم سلامة المرضى واستطاعة تحمل الجهاز لخدمتهم".

ووصف "العُمري" ذلك بأنه "عمل غير مأمون العواقب"، مضيفاً: لا يمكن التنبؤ بمضاعفاته الخطيرة؛ لاختلاف ديناميكية ومقاومة الرئتين لأكثر من مريض وبذلك لا يمكن وضع المرضى على نفس القياسات في جهاز واحد، ناهيك عن عدم مراقبة القراءات لكل مريض على حدة وعن محاذير مكافحة العدوى وانتشار العدوى بين المرضى ومن غير المنطق وضع جميع المرضى على نفس أرقام دفع الهواء والضغط ونفس جرعات التخدير في نفس الوقت.

وأردف: هناك بدائل تؤدي الغرض في حال زيادة عدد المرضى عن عدد أجهزة التنفس في العنايات المركزة مثل أجهزة التنفس المنزلية للحالات المزمنة، وأجهزة التنفس المتنقلة، وأجهزة التنفس ذات الاستخدام الواحد في حالات الكوارث، وأجهزة التنفس في العمليات، ووحدات التنفس اليدوية، والتي يمكن لأي فرد العمل عليها لخدمة أعداد كبيره من المرضى لحين توفر الأجهزة المعنية لهذه الحالات.

وتابع: الجمعية السعودية للعناية الحرجة وجمعية طب التخدير أصدرتا بياناً علمياً مشتركاً لا يوصي بذلك الاستخدام، وأدعو جميع الشركات المحلية إلى الاستثمار في صناعة وتطوير الأجهزة التنفسية للحفاظ على الأمن الصحي السعودي مع الالتزام الكامل بالشروط والمواصفات الصناعية التي تحددها الهيئة السعودية للغذاء والدواء للخروج بمنتج آمن لخدمة مرضى العناية الحرجة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري عناية حرجة يحذر: استخدام جهاز التنفس لأكثر من مريض "خطير"
سبق

نفى الدكتور عوض العُمري استشاري العناية الحرجة ونائب الرئيس التنفيذي بمجموعة الحبيب الطبية ورئيس الجمعية السعودية للعناية الحرجة، صحة مقاطع الفيديو التي تروّج لجدوى استخدام جهاز التنفس لأكثر من مريض في وقتٍ واحد، في ظل نقص هذه الأجهزة في بعض الدول بسبب جائحة كورونا.

وقال "العمري": الأجهزة التنفسية تعمل على تقنيات عالية تمكنها من التعامل مع التغيرات الفسيولوجية والتي قد تطرأ على رئة المريض خلال الدعم التنفسي والتكيف مع حجم وضغط وتدفق الهواء والمقاومة داخل رئة كل مريض.

وأضاف: العوامل الفسيولوجية والفيزيائية قد تختلف من رئة مريض إلى آخر من ناحية حجم الرئة وحسب نوع ودرجة الالتهاب أو المرض المسبب له أما الابتداع بالقيام بوضع أكثر من مريض على جهاز تنفسي واحد فهو ممكن يدوياً ولكنه مرفوض علمياً لعدم ثبوت التجارب والدراسات العلمية والتي تدعم سلامة المرضى واستطاعة تحمل الجهاز لخدمتهم".

ووصف "العُمري" ذلك بأنه "عمل غير مأمون العواقب"، مضيفاً: لا يمكن التنبؤ بمضاعفاته الخطيرة؛ لاختلاف ديناميكية ومقاومة الرئتين لأكثر من مريض وبذلك لا يمكن وضع المرضى على نفس القياسات في جهاز واحد، ناهيك عن عدم مراقبة القراءات لكل مريض على حدة وعن محاذير مكافحة العدوى وانتشار العدوى بين المرضى ومن غير المنطق وضع جميع المرضى على نفس أرقام دفع الهواء والضغط ونفس جرعات التخدير في نفس الوقت.

وأردف: هناك بدائل تؤدي الغرض في حال زيادة عدد المرضى عن عدد أجهزة التنفس في العنايات المركزة مثل أجهزة التنفس المنزلية للحالات المزمنة، وأجهزة التنفس المتنقلة، وأجهزة التنفس ذات الاستخدام الواحد في حالات الكوارث، وأجهزة التنفس في العمليات، ووحدات التنفس اليدوية، والتي يمكن لأي فرد العمل عليها لخدمة أعداد كبيره من المرضى لحين توفر الأجهزة المعنية لهذه الحالات.

وتابع: الجمعية السعودية للعناية الحرجة وجمعية طب التخدير أصدرتا بياناً علمياً مشتركاً لا يوصي بذلك الاستخدام، وأدعو جميع الشركات المحلية إلى الاستثمار في صناعة وتطوير الأجهزة التنفسية للحفاظ على الأمن الصحي السعودي مع الالتزام الكامل بالشروط والمواصفات الصناعية التي تحددها الهيئة السعودية للغذاء والدواء للخروج بمنتج آمن لخدمة مرضى العناية الحرجة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:56 PM

استشاري عناية حرجة يحذر: استخدام جهاز التنفس لأكثر من مريض "خطير"

أشار إلى بدائل تؤدي الغرض كأجهزة التنفس المنزلية للحالات المزمنة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
2
258

نفى الدكتور عوض العُمري استشاري العناية الحرجة ونائب الرئيس التنفيذي بمجموعة الحبيب الطبية ورئيس الجمعية السعودية للعناية الحرجة، صحة مقاطع الفيديو التي تروّج لجدوى استخدام جهاز التنفس لأكثر من مريض في وقتٍ واحد، في ظل نقص هذه الأجهزة في بعض الدول بسبب جائحة كورونا.

وقال "العمري": الأجهزة التنفسية تعمل على تقنيات عالية تمكنها من التعامل مع التغيرات الفسيولوجية والتي قد تطرأ على رئة المريض خلال الدعم التنفسي والتكيف مع حجم وضغط وتدفق الهواء والمقاومة داخل رئة كل مريض.

وأضاف: العوامل الفسيولوجية والفيزيائية قد تختلف من رئة مريض إلى آخر من ناحية حجم الرئة وحسب نوع ودرجة الالتهاب أو المرض المسبب له أما الابتداع بالقيام بوضع أكثر من مريض على جهاز تنفسي واحد فهو ممكن يدوياً ولكنه مرفوض علمياً لعدم ثبوت التجارب والدراسات العلمية والتي تدعم سلامة المرضى واستطاعة تحمل الجهاز لخدمتهم".

ووصف "العُمري" ذلك بأنه "عمل غير مأمون العواقب"، مضيفاً: لا يمكن التنبؤ بمضاعفاته الخطيرة؛ لاختلاف ديناميكية ومقاومة الرئتين لأكثر من مريض وبذلك لا يمكن وضع المرضى على نفس القياسات في جهاز واحد، ناهيك عن عدم مراقبة القراءات لكل مريض على حدة وعن محاذير مكافحة العدوى وانتشار العدوى بين المرضى ومن غير المنطق وضع جميع المرضى على نفس أرقام دفع الهواء والضغط ونفس جرعات التخدير في نفس الوقت.

وأردف: هناك بدائل تؤدي الغرض في حال زيادة عدد المرضى عن عدد أجهزة التنفس في العنايات المركزة مثل أجهزة التنفس المنزلية للحالات المزمنة، وأجهزة التنفس المتنقلة، وأجهزة التنفس ذات الاستخدام الواحد في حالات الكوارث، وأجهزة التنفس في العمليات، ووحدات التنفس اليدوية، والتي يمكن لأي فرد العمل عليها لخدمة أعداد كبيره من المرضى لحين توفر الأجهزة المعنية لهذه الحالات.

وتابع: الجمعية السعودية للعناية الحرجة وجمعية طب التخدير أصدرتا بياناً علمياً مشتركاً لا يوصي بذلك الاستخدام، وأدعو جميع الشركات المحلية إلى الاستثمار في صناعة وتطوير الأجهزة التنفسية للحفاظ على الأمن الصحي السعودي مع الالتزام الكامل بالشروط والمواصفات الصناعية التي تحددها الهيئة السعودية للغذاء والدواء للخروج بمنتج آمن لخدمة مرضى العناية الحرجة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,055
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,215
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,140

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة