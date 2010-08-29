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"زمزم الخيرية" تحصد جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية

لمبادراتها النوعية خلال جائحة كورونا وشراكاتها مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة

حصلت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية على جائزة المسؤولية المجتمعية لعام ٢٠٢٠م؛ لدورها المتميز في مواجهة جائحة كورونا.

جاء تتويج زمزم بالجائزة ضمن فعاليات مؤتمر القطاع الطبي والمسؤولية المجتمعية الذي تنظمه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في دولة البحرين وبمشاركة منظمات دولية وإقليمية ومحلية.

وأعرب الناطق باسم جمعية زمزم بشيت المطرفي، عن شكره وتقديره للقائمين على المؤتمر على ما يقدمه من مشاركات وأوراق علمية أعدها خبراء ومختصون، وما تضمنه المؤتمر من تبادل علمي ومعرفي يخدم القطاع الصحي وجميع المهتمين.

"المطرفي" قال: نسعد في زمزم بحصولنا على جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية لهذا العام، وذلك على الدور الذي قدمته زمزم خلال جائحة كورونا من مبادرات نوعية وبرامج ومساهمة وشراكات مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، والتي تهدف لخدمة المجتمع وأفراده.

جدير بالذكر أن جمعية زمزم للخدمات الصحية الخيرية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة خدمت خلال مسيرتها أكثر من نصف مليون مستفيد، وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية؛ فهي أول جمعية صحية شاملة على مستوى المملكة في مساعدة المرضى ذوي الاحتياج، وأول جمعية خيرية تحصل على شهادة الأيزو 2008 : 9001، وأول جمعية خيرية تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة على مستوى المملكة، بالإضافة إلى أنها أول جمعية سعودية تحصد شهادة الاعتراف بالتميز فئة 4 نجوم من قبل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، ويأتي ذلك ضمن رسالتها "كيان مجتمعي صحي خيري يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقًا لأولوية الاحتياج".

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"زمزم الخيرية" تحصد جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية
سبق

حصلت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية على جائزة المسؤولية المجتمعية لعام ٢٠٢٠م؛ لدورها المتميز في مواجهة جائحة كورونا.

جاء تتويج زمزم بالجائزة ضمن فعاليات مؤتمر القطاع الطبي والمسؤولية المجتمعية الذي تنظمه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في دولة البحرين وبمشاركة منظمات دولية وإقليمية ومحلية.

وأعرب الناطق باسم جمعية زمزم بشيت المطرفي، عن شكره وتقديره للقائمين على المؤتمر على ما يقدمه من مشاركات وأوراق علمية أعدها خبراء ومختصون، وما تضمنه المؤتمر من تبادل علمي ومعرفي يخدم القطاع الصحي وجميع المهتمين.

"المطرفي" قال: نسعد في زمزم بحصولنا على جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية لهذا العام، وذلك على الدور الذي قدمته زمزم خلال جائحة كورونا من مبادرات نوعية وبرامج ومساهمة وشراكات مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، والتي تهدف لخدمة المجتمع وأفراده.

جدير بالذكر أن جمعية زمزم للخدمات الصحية الخيرية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة خدمت خلال مسيرتها أكثر من نصف مليون مستفيد، وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية؛ فهي أول جمعية صحية شاملة على مستوى المملكة في مساعدة المرضى ذوي الاحتياج، وأول جمعية خيرية تحصل على شهادة الأيزو 2008 : 9001، وأول جمعية خيرية تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة على مستوى المملكة، بالإضافة إلى أنها أول جمعية سعودية تحصد شهادة الاعتراف بالتميز فئة 4 نجوم من قبل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، ويأتي ذلك ضمن رسالتها "كيان مجتمعي صحي خيري يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقًا لأولوية الاحتياج".

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
03:55 PM

"زمزم الخيرية" تحصد جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية

لمبادراتها النوعية خلال جائحة كورونا وشراكاتها مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حصلت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية على جائزة المسؤولية المجتمعية لعام ٢٠٢٠م؛ لدورها المتميز في مواجهة جائحة كورونا.

جاء تتويج زمزم بالجائزة ضمن فعاليات مؤتمر القطاع الطبي والمسؤولية المجتمعية الذي تنظمه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في دولة البحرين وبمشاركة منظمات دولية وإقليمية ومحلية.

وأعرب الناطق باسم جمعية زمزم بشيت المطرفي، عن شكره وتقديره للقائمين على المؤتمر على ما يقدمه من مشاركات وأوراق علمية أعدها خبراء ومختصون، وما تضمنه المؤتمر من تبادل علمي ومعرفي يخدم القطاع الصحي وجميع المهتمين.

"المطرفي" قال: نسعد في زمزم بحصولنا على جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية لهذا العام، وذلك على الدور الذي قدمته زمزم خلال جائحة كورونا من مبادرات نوعية وبرامج ومساهمة وشراكات مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، والتي تهدف لخدمة المجتمع وأفراده.

جدير بالذكر أن جمعية زمزم للخدمات الصحية الخيرية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة خدمت خلال مسيرتها أكثر من نصف مليون مستفيد، وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية؛ فهي أول جمعية صحية شاملة على مستوى المملكة في مساعدة المرضى ذوي الاحتياج، وأول جمعية خيرية تحصل على شهادة الأيزو 2008 : 9001، وأول جمعية خيرية تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة على مستوى المملكة، بالإضافة إلى أنها أول جمعية سعودية تحصد شهادة الاعتراف بالتميز فئة 4 نجوم من قبل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، ويأتي ذلك ضمن رسالتها "كيان مجتمعي صحي خيري يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقًا لأولوية الاحتياج".

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