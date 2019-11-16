وأكدت الوزارة بأن ما تم تعديله يتعلق فقط بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد.

أوضحت وزارة ‫الخدمة المدنية بأنه لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

"الخدمة المدنية": تعديل المادة 219 يتعلق بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-16 أوضحت وزارة ‫الخدمة المدنية بأنه لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. وأكدت الوزارة بأن ما تم تعديله يتعلق فقط بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441 12:42 AM

"الخدمة المدنية": تعديل المادة 219 يتعلق بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد أكدت عدم صحة التفسيرات المتداولة





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أوضحت وزارة ‫الخدمة المدنية بأنه لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وأكدت الوزارة بأن ما تم تعديله يتعلق فقط بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد.