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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القبرصي مستجدّات الساحة الدولية

قال: المملكة تؤكّد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية.

حضر الاستقبال: وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.

وبهذه المناسبة أدلى وزير الخارجية بتصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية، نوّه فيه إلى عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وأضاف قائلًا: "إن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدّات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصَها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

وأكّد دعوة المملكة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحلّ النزاعات والالتزام بها، والنأْي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة؛ لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

وزير الخارجية وزير خارجية جمهورية قبرص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القبرصي مستجدّات الساحة الدولية
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية.

حضر الاستقبال: وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.

وبهذه المناسبة أدلى وزير الخارجية بتصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية، نوّه فيه إلى عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وأضاف قائلًا: "إن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدّات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصَها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

وأكّد دعوة المملكة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحلّ النزاعات والالتزام بها، والنأْي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة؛ لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
05:02 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القبرصي مستجدّات الساحة الدولية

قال: المملكة تؤكّد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية.

حضر الاستقبال: وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.

وبهذه المناسبة أدلى وزير الخارجية بتصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية، نوّه فيه إلى عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وأضاف قائلًا: "إن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدّات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصَها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

وأكّد دعوة المملكة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحلّ النزاعات والالتزام بها، والنأْي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة؛ لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

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