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الرائد يجدد عقود الثلاثي.. دون الكشف عن التفاصيل

أعلن نادي الرائد تجديد عقود لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي السوري: جهاد الحسين، والحارس الجزائري عز الدين دوخه، والمدافع عبدالله الفهد، دون الكشف عن تفاصيل أكثر عن تفاصيل العقد الجديد، لا من حيث المدة أو القيمة المالية.


وأوضح الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهى رئيس نادي الرائد فهد المطوع التجديد مع اللاعب جهاد الحسين، وحارس الفريق عز الدين دوخه، والتجديد مع اللاعب عبدالله الفهد.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد يجدد عقود الثلاثي.. دون الكشف عن التفاصيل
سبق

أعلن نادي الرائد تجديد عقود لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي السوري: جهاد الحسين، والحارس الجزائري عز الدين دوخه، والمدافع عبدالله الفهد، دون الكشف عن تفاصيل أكثر عن تفاصيل العقد الجديد، لا من حيث المدة أو القيمة المالية.


وأوضح الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهى رئيس نادي الرائد فهد المطوع التجديد مع اللاعب جهاد الحسين، وحارس الفريق عز الدين دوخه، والتجديد مع اللاعب عبدالله الفهد.


19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:11 PM

الرائد يجدد عقود الثلاثي.. دون الكشف عن التفاصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الرائد تجديد عقود لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي السوري: جهاد الحسين، والحارس الجزائري عز الدين دوخه، والمدافع عبدالله الفهد، دون الكشف عن تفاصيل أكثر عن تفاصيل العقد الجديد، لا من حيث المدة أو القيمة المالية.


وأوضح الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهى رئيس نادي الرائد فهد المطوع التجديد مع اللاعب جهاد الحسين، وحارس الفريق عز الدين دوخه، والتجديد مع اللاعب عبدالله الفهد.


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