فوجئ مواطن في قرية المربع شمال محافظة محايل، صباح أمس، بذئب عالق وسط حظيرة أغنامه؛ حيث بادره برصاصتين من بندقيته الخاصة ليرديه قتيلًا. وكان الذئب قد تسلل في المساء إلى داخل الحظيرة للفتك بما يتيسر له من القطيع؛ إلا أنه عَلِق بالشبك المحيط بالأغنام، وظل عالقًا حتى الصباح.

فيديو.. ذئب عَلِق بحظيرة أغنام بمحايل فكانت نهايته برصاصتين محمد طيران سبق 2019-09-04 فوجئ مواطن في قرية المربع شمال محافظة محايل، صباح أمس، بذئب عالق وسط حظيرة أغنامه؛ حيث بادره برصاصتين من بندقيته الخاصة ليرديه قتيلًا.

وكان الذئب قد تسلل في المساء إلى داخل الحظيرة للفتك بما يتيسر له من القطيع؛ إلا أنه عَلِق بالشبك المحيط بالأغنام، وظل عالقًا حتى الصباح.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 01:03 PM

فيديو.. ذئب عَلِق بحظيرة أغنام بمحايل فكانت نهايته برصاصتين كان قد تسلل ليلًا فعَلِق بالشبك للصباح.. فبادره المالك ببندقيته





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فوجئ مواطن في قرية المربع شمال محافظة محايل، صباح أمس، بذئب عالق وسط حظيرة أغنامه؛ حيث بادره برصاصتين من بندقيته الخاصة ليرديه قتيلًا.

وكان الذئب قد تسلل في المساء إلى داخل الحظيرة للفتك بما يتيسر له من القطيع؛ إلا أنه عَلِق بالشبك المحيط بالأغنام، وظل عالقًا حتى الصباح.