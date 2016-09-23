حب وولاء وانتماء.. "تعليم الرياض" يحتفي باليوم الوطني الـ91

مبانيه توشّحت بالأخضر ومنسوبوه يعبرون عن مشاعر الفرحة والفخر

توشحت مباني إدارة التعليم بمنطقة الرياض باللون الأخضر احتفاء بذكرى ‫ #اليوم_الوطني_السعودي_91.

ورسم منسوبو تعليم الرياض من مكاتب ومدارس وإداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، أجمل لوحات الحب والولاء وأصدق مشاعر الانتماء والاعتزاز والفخر بهذه الذكرى الوطنية المجيدة.

وتفصيلًا.. نشرت مكاتب التعليم من خلال تغريدات في حساباتها بتويتر مشاركات وطنية متنوعة لمنسوبيها ابتهاجًا بهذه المناسبة.

ودعا مكتب التعليم بالرائد إلى المشاركة بالتهنئة والتعبير عن الفرحة عبر الحائط الإلكتروني بالمكتب، كما تزينت أروقة مكتب التعليم بوسط الرياض ومحيطه الخارجي بلوحات بانورامية.

وعبر منسوبو مكتب التعليم بشمال الرياض والمدارس التابعة له عن مشاعرهم في اليوم الوطني الـ91 من خلال لوحة الحائط الإلكتروني التي أنشأها قسم النشاط الطلابي بالمكتب.

ورفع منسوبو مكتب التعليم بالروضة أسمى آيات التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني ٩١، كما عرض جانبًا من مشاركات طلاب ابتدائية الأبناء باليوم الوطني، وأعلن مكتب التعليم بشرق الرياض مسابقة لأجمل لوحة فنية وطنية، وقدم الطالب وسام مروان الحازمي بمعهد الأمل الابتدائي للبنين بمكتب التعليم غرب الرياض بلغة الإشارة؛ تهنئة للقيادة الرشيدة بحلول ذكرى توحيد المملكة الغالية، كما أنشَدَت الطالبة ناهد الفلاج بابتدائية الأبناء الأولى بمكتب التعليم بوسط الرياض أبياتًا نبطية، وقدم الطالب عبدالعزيز الرميح كلمة وطنية باللغة الإنجليزية بمدرسة ابن حجر العسقلاني المتوسطة بمكتب التعليم بالروضة، وقدمت وحدة الإدارة المدرسية بمكتب التعليم غرب "بنات" مبادرة،‏ إعداد ابتسام الدخيل‏، بالمشاركة بصورة شخصية لإحدى مدن مملكتنا الحبيبة.

وأهدى يوسف بن محمد هادي السحاري من منسوبي ثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي بالرياض بمكتب تعليم شمال الرياض؛ أبياتًا نبطية بهذه المناسبة قال فيها:

"اليوم يومك يا وطن

تطور تزها به وفن

لك التحية صادقة

يا موطني يا أغلى وطن

اليوم شفنا بك عزوم

يا موطني تحيا وتدوم

واوعدك يا فخر العرب

نرقى معًا فوق النجوم" .

‏وكانت وزارة التعليم قد أطلقت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني تعزيزًا لقيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته والفخر والاعتزاز بالمنجزات التنموية، ووجهت المدارس والجامعات وإدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات بالاحتفاء باليوم الوطني، وشكلت لجنة إشرافية للاحتفال؛ استشعارًا بأهمية هذه المناسبة وأبعادها الوطنية والتربوية للطلاب والطالبات، وكذلك مشاركةً من الطلبة والمجتمع التعليمي في التعبير عن الانتماء والولاء والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه وحضارته وتراثه، وتأكيدًا على اللحمة الوطنية والترابط الوثيق بين الشعب وقيادته.