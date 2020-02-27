أكّد مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات، الشيخ الدكتور خالد الحليبي؛ أن تعليق المملكة الدخول إليها للعمرة وزيارة المسجد النبوي، يعد احترازًا اقتضته الضرورة وفقًا لتقدير المختصين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. وقال "الحليبي": "إن للدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يصون حياة الناس، ويقيهم شرور الأسقام السيئة، والأوبئة المنتشرة". وأضاف: "إن السعودية ترحّب بالمعتمرين طوال العام، وتسهل لهم الدخول وأداء مناسكهم في يسر وسهولة، وتهيئ الحرمين الشريفين لاستيعابهم مهما كانت أعدادهم، بمشروعات كلّفت مليارات الريالات، وبطاقة بشرية مدربة لا مثيل لها". وذكر "الحليبي" أن المملكة حرصت على أن تكون هذه البقاع الطاهرة في أجمل وأبهى وأنقى صورة؛ امتثالًا لقول الله تعالى: "وطهّر بيتي للطائفين والعاكفين والركّع السجود". ولفت مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات، إلى أن سلامة سكان المملكة حتى الآن من أي إصابة بفيروس كورونا الجديد؛ هي حفظ من الله تعالى، ودليل على التقدم الذي وصلت إليه.

"الحليبي": تعليق دخول المعتمرين احتراز اقتضتْه ضرورة الوقاية من "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-27 أكّد مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات، الشيخ الدكتور خالد الحليبي؛ أن تعليق المملكة الدخول إليها للعمرة وزيارة المسجد النبوي، يعد احترازًا اقتضته الضرورة وفقًا لتقدير المختصين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.



وقال "الحليبي": "إن للدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يصون حياة الناس، ويقيهم شرور الأسقام السيئة، والأوبئة المنتشرة".



وأضاف: "إن السعودية ترحّب بالمعتمرين طوال العام، وتسهل لهم الدخول وأداء مناسكهم في يسر وسهولة، وتهيئ الحرمين الشريفين لاستيعابهم مهما كانت أعدادهم، بمشروعات كلّفت مليارات الريالات، وبطاقة بشرية مدربة لا مثيل لها".



وذكر "الحليبي" أن المملكة حرصت على أن تكون هذه البقاع الطاهرة في أجمل وأبهى وأنقى صورة؛ امتثالًا لقول الله تعالى: "وطهّر بيتي للطائفين والعاكفين والركّع السجود".



ولفت مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات، إلى أن سلامة سكان المملكة حتى الآن من أي إصابة بفيروس كورونا الجديد؛ هي حفظ من الله تعالى، ودليل على التقدم الذي وصلت إليه.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 06:15 PM

"الحليبي": تعليق دخول المعتمرين احتراز اقتضتْه ضرورة الوقاية من "كورونا" قال: للدولة أن تتّخذ من الإجراءات ما يصون حياة الناس





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أكّد مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات، الشيخ الدكتور خالد الحليبي؛ أن تعليق المملكة الدخول إليها للعمرة وزيارة المسجد النبوي، يعد احترازًا اقتضته الضرورة وفقًا لتقدير المختصين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.



وقال "الحليبي": "إن للدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يصون حياة الناس، ويقيهم شرور الأسقام السيئة، والأوبئة المنتشرة".



وأضاف: "إن السعودية ترحّب بالمعتمرين طوال العام، وتسهل لهم الدخول وأداء مناسكهم في يسر وسهولة، وتهيئ الحرمين الشريفين لاستيعابهم مهما كانت أعدادهم، بمشروعات كلّفت مليارات الريالات، وبطاقة بشرية مدربة لا مثيل لها".



وذكر "الحليبي" أن المملكة حرصت على أن تكون هذه البقاع الطاهرة في أجمل وأبهى وأنقى صورة؛ امتثالًا لقول الله تعالى: "وطهّر بيتي للطائفين والعاكفين والركّع السجود".



ولفت مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات، إلى أن سلامة سكان المملكة حتى الآن من أي إصابة بفيروس كورونا الجديد؛ هي حفظ من الله تعالى، ودليل على التقدم الذي وصلت إليه.