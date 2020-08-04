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الرائد يقرّب ضمك من شبح الهبوط أكثر

حقّق الفريق الكروي الأول بنادي الرائد فوزًا كبيرًا على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة الـ23 "عيدنا عيدين" من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الرائد الكولومبي ماركو بيريز الدقيقة الـ(8)، وأحمد الزين الـ(47)، والمغربي محمد فوزير الدقيقة الـ(80).

وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس مؤقتًا، بينما بقي رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في جدول الترتيب.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرائد ضمك الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد يقرّب ضمك من شبح الهبوط أكثر
سبق

حقّق الفريق الكروي الأول بنادي الرائد فوزًا كبيرًا على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة الـ23 "عيدنا عيدين" من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الرائد الكولومبي ماركو بيريز الدقيقة الـ(8)، وأحمد الزين الـ(47)، والمغربي محمد فوزير الدقيقة الـ(80).

وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس مؤقتًا، بينما بقي رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في جدول الترتيب.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
10:04 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:00 PM

الرائد يقرّب ضمك من شبح الهبوط أكثر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقّق الفريق الكروي الأول بنادي الرائد فوزًا كبيرًا على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة الـ23 "عيدنا عيدين" من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الرائد الكولومبي ماركو بيريز الدقيقة الـ(8)، وأحمد الزين الـ(47)، والمغربي محمد فوزير الدقيقة الـ(80).

وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس مؤقتًا، بينما بقي رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في جدول الترتيب.

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