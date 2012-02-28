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"العثمان" يطّلع على عمل أعضاء رئاسة الهيئات في الجنادرية

استمع لكل العاملين في أقسام المعرض وما يقدّمونه للزائرين

قام وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا الدكتور عثمان بن ناصر العثمان، بزيارة للأعضاء العاملين في مهرجان الجنادرية 32 في مواقع عملهم، رافقه في الزيارة مدير عام الشؤون الميدانية حسين بن زيد التميمي، واطّلع على سير العمل الإداري في المقر.

وقام "العثمان" بجولات على أجنحة ومواقع العمل في المهرجان التقى خلالها الأعضاء في مواقع عملهم، ونقل لهم سلام وشكر الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على ما بذلوه ويبذلونه من جهود خلال أيام المهرجان، كما استمع إلى حديثهم عن الأعمال التي يقدمونها في مواقع عملهم والتعاون المثمر والوثيق بينهم وبين زملائهم المشاركين من الجهات الأخرى، والإيجابية المشهودة كل عام، وهذا العام بالخصوص، مما أضفى على مناشط المهرجان انضباطاً وجاذبية للزائرين والزائرات، وانسجاماً عاماً لكل المشاركين والزوار.

كما قام العثمان بزيارة لمعرض الرئاسة العامة واستمع لكل العاملين في أقسام المعرض وما يقدّمونه للزائرين من وسائل إعلامية جاذبة وهدايا تذكارية تحمل شعار الرئاسة العامة، مثمناً مستوى التميز والرقي الذي وصل إليه المعرض في ظل توجيهات الرئيس العام واهتمامه ودعمه الذي بفضل الله ثم بدعمه بلغ هذا المستوى المشرف.

وقام بزيارة للمنصة التوعوية التقى خلالها فريق العمل التوعوي الذي يقوم على إدارتها، واستعرض خلالها المقاطع التوعوية التي يتم عرضها عبر المنصة، وقد شكر الإدارة العامة للتوعية على حسن الاختيار للمادة التوعوية وحسن المتابعة في التنفيذ.

وفي ختام الزيارة، رفع المشرف والزملاء المشاركون شكرهم للرئيس العام على اهتمامه وحسن توجيهه لهم قبل وأثناء وبعد المشاركة، مما كان له الأثر الرئيس في إنجاح المشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة، مثمنين زيارة وكيل الشؤون الميدانية ومرافقيه.

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"العثمان" يطّلع على عمل أعضاء رئاسة الهيئات في الجنادرية
سبق

قام وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا الدكتور عثمان بن ناصر العثمان، بزيارة للأعضاء العاملين في مهرجان الجنادرية 32 في مواقع عملهم، رافقه في الزيارة مدير عام الشؤون الميدانية حسين بن زيد التميمي، واطّلع على سير العمل الإداري في المقر.

وقام "العثمان" بجولات على أجنحة ومواقع العمل في المهرجان التقى خلالها الأعضاء في مواقع عملهم، ونقل لهم سلام وشكر الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على ما بذلوه ويبذلونه من جهود خلال أيام المهرجان، كما استمع إلى حديثهم عن الأعمال التي يقدمونها في مواقع عملهم والتعاون المثمر والوثيق بينهم وبين زملائهم المشاركين من الجهات الأخرى، والإيجابية المشهودة كل عام، وهذا العام بالخصوص، مما أضفى على مناشط المهرجان انضباطاً وجاذبية للزائرين والزائرات، وانسجاماً عاماً لكل المشاركين والزوار.

كما قام العثمان بزيارة لمعرض الرئاسة العامة واستمع لكل العاملين في أقسام المعرض وما يقدّمونه للزائرين من وسائل إعلامية جاذبة وهدايا تذكارية تحمل شعار الرئاسة العامة، مثمناً مستوى التميز والرقي الذي وصل إليه المعرض في ظل توجيهات الرئيس العام واهتمامه ودعمه الذي بفضل الله ثم بدعمه بلغ هذا المستوى المشرف.

وقام بزيارة للمنصة التوعوية التقى خلالها فريق العمل التوعوي الذي يقوم على إدارتها، واستعرض خلالها المقاطع التوعوية التي يتم عرضها عبر المنصة، وقد شكر الإدارة العامة للتوعية على حسن الاختيار للمادة التوعوية وحسن المتابعة في التنفيذ.

وفي ختام الزيارة، رفع المشرف والزملاء المشاركون شكرهم للرئيس العام على اهتمامه وحسن توجيهه لهم قبل وأثناء وبعد المشاركة، مما كان له الأثر الرئيس في إنجاح المشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة، مثمنين زيارة وكيل الشؤون الميدانية ومرافقيه.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:03 PM

"العثمان" يطّلع على عمل أعضاء رئاسة الهيئات في الجنادرية

استمع لكل العاملين في أقسام المعرض وما يقدّمونه للزائرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا الدكتور عثمان بن ناصر العثمان، بزيارة للأعضاء العاملين في مهرجان الجنادرية 32 في مواقع عملهم، رافقه في الزيارة مدير عام الشؤون الميدانية حسين بن زيد التميمي، واطّلع على سير العمل الإداري في المقر.

وقام "العثمان" بجولات على أجنحة ومواقع العمل في المهرجان التقى خلالها الأعضاء في مواقع عملهم، ونقل لهم سلام وشكر الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على ما بذلوه ويبذلونه من جهود خلال أيام المهرجان، كما استمع إلى حديثهم عن الأعمال التي يقدمونها في مواقع عملهم والتعاون المثمر والوثيق بينهم وبين زملائهم المشاركين من الجهات الأخرى، والإيجابية المشهودة كل عام، وهذا العام بالخصوص، مما أضفى على مناشط المهرجان انضباطاً وجاذبية للزائرين والزائرات، وانسجاماً عاماً لكل المشاركين والزوار.

كما قام العثمان بزيارة لمعرض الرئاسة العامة واستمع لكل العاملين في أقسام المعرض وما يقدّمونه للزائرين من وسائل إعلامية جاذبة وهدايا تذكارية تحمل شعار الرئاسة العامة، مثمناً مستوى التميز والرقي الذي وصل إليه المعرض في ظل توجيهات الرئيس العام واهتمامه ودعمه الذي بفضل الله ثم بدعمه بلغ هذا المستوى المشرف.

وقام بزيارة للمنصة التوعوية التقى خلالها فريق العمل التوعوي الذي يقوم على إدارتها، واستعرض خلالها المقاطع التوعوية التي يتم عرضها عبر المنصة، وقد شكر الإدارة العامة للتوعية على حسن الاختيار للمادة التوعوية وحسن المتابعة في التنفيذ.

وفي ختام الزيارة، رفع المشرف والزملاء المشاركون شكرهم للرئيس العام على اهتمامه وحسن توجيهه لهم قبل وأثناء وبعد المشاركة، مما كان له الأثر الرئيس في إنجاح المشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة، مثمنين زيارة وكيل الشؤون الميدانية ومرافقيه.

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