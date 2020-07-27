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أمانة الطائف ترصد وتزيل تعديات على مساحة 100 ألف م2 بالمحافظة

عقوم ترابية وحظائر للمواشي وأسوار وغرف صفيح وخيام وشبوك وأسوار وإشغالات

جندت الأقسام الرقابية بأمانة الطائف جهودها لمتابعة المخالفات والتجاوزات والتعديات، ورصدت بلدية السيل الصغير الفرعية إحداثات مخالفة على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع من التعديات غير النظامية على الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي آخرين في العرفاء شمال المحافظة .

وأقام المحدثون تعديات تمثلت في عقوم ترابية وحظائر للمواشي وأسوار وغرف من الصفيح وخيام وشبوك وأسوار من البلك وإشغالات مختلفة، بهدف تحويلها لملكيات خاصة دون أي مسوغ نظامي، مستغلين إجازة عيد الأضحى المبارك لإحداث التعديات وحيازة الأراضي.

وأزالت آليات أمانة الطائف التعدي بالتنسيق مع الجهات الأمنية فور التأكد من عدم وجود إثباتات رسمية تخولهم استغلال الأرض، ورصدت الفرق الرقابية الميدانية أعمال التعدي خلال أعمال متابعة الأراضي والتعديات في المدة الماضية، مما استوجب التدخل الفوري لاستعادة الأرض.

وأوضحت الأمانة أن إقامة الإشغالات العشوائية على الأراضي الحكومية والمخصصة للمشاريع التنموية المستقبلية يشكل حجر عثرة في تنفيذ المشاريع، وتابعت الفرق الرقابية للبلديات الفرعية أعمال التعدي، حيث يعمد المعتدون إلى استغلال الأراضي المخصصة للمشاريع أو الأراضي المجاورة للمشاريع قيد الإنشاء والأراضي على الطرق السريعة وذات المواقع المميزة بهدف استغلالها بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات.

وبينت أن أعمال مراقبة البناء والتعديات مستمرة خلال الإجازة الرسمية، وسيتم التعامل الفوري مع التعديات وإزالتها، مشيرة إلى أنها أزالت أكثر من 3 ملايين متر مربع من التجاوزات غير النظامية على الأراضي الحكومية مؤخرًا في مواقع مختلفة من المحافظة .

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف ترصد وتزيل تعديات على مساحة 100 ألف م2 بالمحافظة
سبق

جندت الأقسام الرقابية بأمانة الطائف جهودها لمتابعة المخالفات والتجاوزات والتعديات، ورصدت بلدية السيل الصغير الفرعية إحداثات مخالفة على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع من التعديات غير النظامية على الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي آخرين في العرفاء شمال المحافظة .

وأقام المحدثون تعديات تمثلت في عقوم ترابية وحظائر للمواشي وأسوار وغرف من الصفيح وخيام وشبوك وأسوار من البلك وإشغالات مختلفة، بهدف تحويلها لملكيات خاصة دون أي مسوغ نظامي، مستغلين إجازة عيد الأضحى المبارك لإحداث التعديات وحيازة الأراضي.

وأزالت آليات أمانة الطائف التعدي بالتنسيق مع الجهات الأمنية فور التأكد من عدم وجود إثباتات رسمية تخولهم استغلال الأرض، ورصدت الفرق الرقابية الميدانية أعمال التعدي خلال أعمال متابعة الأراضي والتعديات في المدة الماضية، مما استوجب التدخل الفوري لاستعادة الأرض.

وأوضحت الأمانة أن إقامة الإشغالات العشوائية على الأراضي الحكومية والمخصصة للمشاريع التنموية المستقبلية يشكل حجر عثرة في تنفيذ المشاريع، وتابعت الفرق الرقابية للبلديات الفرعية أعمال التعدي، حيث يعمد المعتدون إلى استغلال الأراضي المخصصة للمشاريع أو الأراضي المجاورة للمشاريع قيد الإنشاء والأراضي على الطرق السريعة وذات المواقع المميزة بهدف استغلالها بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات.

وبينت أن أعمال مراقبة البناء والتعديات مستمرة خلال الإجازة الرسمية، وسيتم التعامل الفوري مع التعديات وإزالتها، مشيرة إلى أنها أزالت أكثر من 3 ملايين متر مربع من التجاوزات غير النظامية على الأراضي الحكومية مؤخرًا في مواقع مختلفة من المحافظة .

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
06:08 PM

أمانة الطائف ترصد وتزيل تعديات على مساحة 100 ألف م2 بالمحافظة

عقوم ترابية وحظائر للمواشي وأسوار وغرف صفيح وخيام وشبوك وأسوار وإشغالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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جندت الأقسام الرقابية بأمانة الطائف جهودها لمتابعة المخالفات والتجاوزات والتعديات، ورصدت بلدية السيل الصغير الفرعية إحداثات مخالفة على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع من التعديات غير النظامية على الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي آخرين في العرفاء شمال المحافظة .

وأقام المحدثون تعديات تمثلت في عقوم ترابية وحظائر للمواشي وأسوار وغرف من الصفيح وخيام وشبوك وأسوار من البلك وإشغالات مختلفة، بهدف تحويلها لملكيات خاصة دون أي مسوغ نظامي، مستغلين إجازة عيد الأضحى المبارك لإحداث التعديات وحيازة الأراضي.

وأزالت آليات أمانة الطائف التعدي بالتنسيق مع الجهات الأمنية فور التأكد من عدم وجود إثباتات رسمية تخولهم استغلال الأرض، ورصدت الفرق الرقابية الميدانية أعمال التعدي خلال أعمال متابعة الأراضي والتعديات في المدة الماضية، مما استوجب التدخل الفوري لاستعادة الأرض.

وأوضحت الأمانة أن إقامة الإشغالات العشوائية على الأراضي الحكومية والمخصصة للمشاريع التنموية المستقبلية يشكل حجر عثرة في تنفيذ المشاريع، وتابعت الفرق الرقابية للبلديات الفرعية أعمال التعدي، حيث يعمد المعتدون إلى استغلال الأراضي المخصصة للمشاريع أو الأراضي المجاورة للمشاريع قيد الإنشاء والأراضي على الطرق السريعة وذات المواقع المميزة بهدف استغلالها بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات.

وبينت أن أعمال مراقبة البناء والتعديات مستمرة خلال الإجازة الرسمية، وسيتم التعامل الفوري مع التعديات وإزالتها، مشيرة إلى أنها أزالت أكثر من 3 ملايين متر مربع من التجاوزات غير النظامية على الأراضي الحكومية مؤخرًا في مواقع مختلفة من المحافظة .

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