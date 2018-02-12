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بلدية القنفذة تصادر جلسات مخالفة تؤجرها عمالة بشكل غير نظامي

ضمن جولات ميدانية لفرق الرقابة و"سبق" تسلط الضوء على الجهود

أسفرت الجولات الميدانية لفرق الرقابة ببلدية محافظة القنفذة، عن مصادرة جلسات مخالفة تقوم عمالة بتأجيرها بشكل غير نظامي ومخالف في الواجهات البحرية.

يأتي ذلك ضمن جهود بلدية محافظة القنفذة المستمرة لتقدم خدماتها لجميع المواطنين والمقيمين، وتسعد البلدية باستقبال بلاغات الجميع عبر هاتف البلاغات الموحد 940، أو تطبيق بلدي 940.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت مضى تقريرًا بعنوان "بلدية القنفذة توجّه بمنع العمالة من حجز أماكن جلوس الأهالي بالواجهة البحرية؛ عبر هذا الرابط: https://mobile.sabq.org/4w7CSB

وسلط التقرير الضوء على دعوة كثير من المواطنين بمحافظة القنفذة بلدية المحافظة، إلى التفاعل مع شكواهم التي رصدتها صحيفة "سبق"، وتتمثل في قيام عدد من العمالة الوافدة بحجز أماكن جلوس الأهالي، والسيطرة على الواجهة البحرية وحرمان الأهالي من الجلوس والاستمتاع بالبحر، عبر استخدام أسلوب جديد لحجز أكبر عدد ممكن من المواقع في المتنفس الأجمل لأهالي المحافظة.

بلدية القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية القنفذة تصادر جلسات مخالفة تؤجرها عمالة بشكل غير نظامي
سبق

أسفرت الجولات الميدانية لفرق الرقابة ببلدية محافظة القنفذة، عن مصادرة جلسات مخالفة تقوم عمالة بتأجيرها بشكل غير نظامي ومخالف في الواجهات البحرية.

يأتي ذلك ضمن جهود بلدية محافظة القنفذة المستمرة لتقدم خدماتها لجميع المواطنين والمقيمين، وتسعد البلدية باستقبال بلاغات الجميع عبر هاتف البلاغات الموحد 940، أو تطبيق بلدي 940.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت مضى تقريرًا بعنوان "بلدية القنفذة توجّه بمنع العمالة من حجز أماكن جلوس الأهالي بالواجهة البحرية؛ عبر هذا الرابط: https://mobile.sabq.org/4w7CSB

وسلط التقرير الضوء على دعوة كثير من المواطنين بمحافظة القنفذة بلدية المحافظة، إلى التفاعل مع شكواهم التي رصدتها صحيفة "سبق"، وتتمثل في قيام عدد من العمالة الوافدة بحجز أماكن جلوس الأهالي، والسيطرة على الواجهة البحرية وحرمان الأهالي من الجلوس والاستمتاع بالبحر، عبر استخدام أسلوب جديد لحجز أكبر عدد ممكن من المواقع في المتنفس الأجمل لأهالي المحافظة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
06:11 PM

بلدية القنفذة تصادر جلسات مخالفة تؤجرها عمالة بشكل غير نظامي

ضمن جولات ميدانية لفرق الرقابة و"سبق" تسلط الضوء على الجهود

A A A
علي السحاري - القنفذة
1
956

أسفرت الجولات الميدانية لفرق الرقابة ببلدية محافظة القنفذة، عن مصادرة جلسات مخالفة تقوم عمالة بتأجيرها بشكل غير نظامي ومخالف في الواجهات البحرية.

يأتي ذلك ضمن جهود بلدية محافظة القنفذة المستمرة لتقدم خدماتها لجميع المواطنين والمقيمين، وتسعد البلدية باستقبال بلاغات الجميع عبر هاتف البلاغات الموحد 940، أو تطبيق بلدي 940.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت مضى تقريرًا بعنوان "بلدية القنفذة توجّه بمنع العمالة من حجز أماكن جلوس الأهالي بالواجهة البحرية؛ عبر هذا الرابط: https://mobile.sabq.org/4w7CSB

وسلط التقرير الضوء على دعوة كثير من المواطنين بمحافظة القنفذة بلدية المحافظة، إلى التفاعل مع شكواهم التي رصدتها صحيفة "سبق"، وتتمثل في قيام عدد من العمالة الوافدة بحجز أماكن جلوس الأهالي، والسيطرة على الواجهة البحرية وحرمان الأهالي من الجلوس والاستمتاع بالبحر، عبر استخدام أسلوب جديد لحجز أكبر عدد ممكن من المواقع في المتنفس الأجمل لأهالي المحافظة.

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