خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 58 وفاة جديدة بكوفيد-19

سجّلت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، 58 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة من جرّاء الجائحة في البلاد إلى 297916.

وكانت الوزارة قد قالت من قبل، إن من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.