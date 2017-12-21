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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 58 وفاة جديدة بكوفيد-19

سجّلت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، 58 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة من جرّاء الجائحة في البلاد إلى 297916.

وكانت الوزارة قد قالت من قبل، إن من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.

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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 58 وفاة جديدة بكوفيد-19
سبق

سجّلت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، 58 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة من جرّاء الجائحة في البلاد إلى 297916.

وكانت الوزارة قد قالت من قبل، إن من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:27 AM

خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 58 وفاة جديدة بكوفيد-19

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، 58 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة من جرّاء الجائحة في البلاد إلى 297916.

وكانت الوزارة قد قالت من قبل، إن من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
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