خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 58 وفاة جديدة بكوفيد-19

سجّلت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، 58 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة من جرّاء الجائحة في البلاد إلى 297916.
وكانت الوزارة قد قالت من قبل، إن من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.
سجّلت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، 58 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة من جرّاء الجائحة في البلاد إلى 297916.
وكانت الوزارة قد قالت من قبل، إن من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.
سجّلت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، 58 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة من جرّاء الجائحة في البلاد إلى 297916.
وكانت الوزارة قد قالت من قبل، إن من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.
سجّلت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، 58 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة من جرّاء الجائحة في البلاد إلى 297916.
وكانت الوزارة قد قالت من قبل، إن من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.