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"خالد بن سلمان": العلاقة الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها

أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم

أكّد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عُمق العلاقات السعودية - الإماراتية، وقال "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات هما حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها ورخائها أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم".

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"خالد بن سلمان": العلاقة الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها
سبق

أكّد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عُمق العلاقات السعودية - الإماراتية، وقال "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات هما حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها ورخائها أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم".

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
08:25 AM

"خالد بن سلمان": العلاقة الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها

أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عُمق العلاقات السعودية - الإماراتية، وقال "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات هما حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها ورخائها أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم".

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