حذر أسطورة الطب في العالم وأشهر جراحي القلب البروفيسور مجدي يعقوب، من خطورة تأثير الحزن الشديد على صحة القلب الذي يضعه تحت ضغط وإجهاد كبير، ما قد يؤدي إلى ما يشبه انفجاره، مفيداً أن دراسات علمية أشارت إلى أن الحزن يقصّر عمر الإنسان بينما السعادة تطيله بإذن الله. كما أكد في المقابل على أهمية وتأثير الرياضة في صحة القلب، مشدداً على ضرورة الامتناع عن التدخين للوقاية من أمراض القلب التي أصبحت اليوم السبب الرئيس لحدوث الوفاة في العالم، لافتاً إلى أن تأثير السعادة والحزن في إطالة عمر الإنسان أو قصره بحسب الدراسات. وقال لدى حديثه لبرامج "صباح العربية": "هناك أبحاث علمية تشير إلى أن السعادة تطيل العمر وأن الحزن يقصّره"، مشيرًا إلى أن العمل المكثف والضغط لا يؤثران بقدر تأثير الحزن، وأضاف: "لو حدث للإنسان حزن شديد جداً يصبح القلب تحت ضغط شديد ولإجهاد كبير وكأنه سينفجر!". وحذر "يعقوب" من خطورة أمراض القلب التي تعد السبب الرئيسي للوفيات في العالم أكثر من مرض السرطان والأمراض الأخرى، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة الامتناع تماماً عن التدخين وممارسة الرياضة والتقليل من أكل الدهون الحيوانية، وأضاف: "للرياضة تأثير كبير وهائل على صحة القلب، ولكننا لا نهتم بممارستها كثيرًا في المنطقة العربية". كما كشف عن تقدم كبير جدًا في عمليات زراعة القلب والدراسات والأبحاث العلمية في الجينات وفهم طبيعة عمل القلب الذي يتكون من أكثر من مليون ونصف جزئية، مشيداً بوجود الكفاءات الطبية الكبيرة والهائلة في العالم العربي لكنها تحتاج إلى مراكز تدريب. يُذكر أن جمعية الطب الأمريكية أطلقت عليه لقب "أسطورة الطب في العالم"، وإنجازاته الطبية تتحدث عنه، إنه طبيب القلب المصري الدكتور مجدي يعقوب الذي أنشأ مراكز وجمعيات خيرية لإنقاذ الأطفال المرضى المولودين بعيوب خلقية.

"أسطورة الطب في العالم" يكشف خطر الحزن على القلب: احذروا الانفجار! عبدالحكيم شار سبق 2019-06-03 حذر أسطورة الطب في العالم وأشهر جراحي القلب البروفيسور مجدي يعقوب، من خطورة تأثير الحزن الشديد على صحة القلب الذي يضعه تحت ضغط وإجهاد كبير، ما قد يؤدي إلى ما يشبه انفجاره، مفيداً أن دراسات علمية أشارت إلى أن الحزن يقصّر عمر الإنسان بينما السعادة تطيله بإذن الله.



كما أكد في المقابل على أهمية وتأثير الرياضة في صحة القلب، مشدداً على ضرورة الامتناع عن التدخين للوقاية من أمراض القلب التي أصبحت اليوم السبب الرئيس لحدوث الوفاة في العالم، لافتاً إلى أن تأثير السعادة والحزن في إطالة عمر الإنسان أو قصره بحسب الدراسات.

وقال لدى حديثه لبرامج "صباح العربية": "هناك أبحاث علمية تشير إلى أن السعادة تطيل العمر وأن الحزن يقصّره"، مشيرًا إلى أن العمل المكثف والضغط لا يؤثران بقدر تأثير الحزن، وأضاف: "لو حدث للإنسان حزن شديد جداً يصبح القلب تحت ضغط شديد ولإجهاد كبير وكأنه سينفجر!".



وحذر "يعقوب" من خطورة أمراض القلب التي تعد السبب الرئيسي للوفيات في العالم أكثر من مرض السرطان والأمراض الأخرى، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة الامتناع تماماً عن التدخين وممارسة الرياضة والتقليل من أكل الدهون الحيوانية، وأضاف: "للرياضة تأثير كبير وهائل على صحة القلب، ولكننا لا نهتم بممارستها كثيرًا في المنطقة العربية".



كما كشف عن تقدم كبير جدًا في عمليات زراعة القلب والدراسات والأبحاث العلمية في الجينات وفهم طبيعة عمل القلب الذي يتكون من أكثر من مليون ونصف جزئية، مشيداً بوجود الكفاءات الطبية الكبيرة والهائلة في العالم العربي لكنها تحتاج إلى مراكز تدريب.







يُذكر أن جمعية الطب الأمريكية أطلقت عليه لقب "أسطورة الطب في العالم"، وإنجازاته الطبية تتحدث عنه، إنه طبيب القلب المصري الدكتور مجدي يعقوب الذي أنشأ مراكز وجمعيات خيرية لإنقاذ الأطفال المرضى المولودين بعيوب خلقية.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 02:20 PM

"أسطورة الطب في العالم" يكشف خطر الحزن على القلب: احذروا الانفجار! تحدث عن تقدم كبير في الزراعة والجينات وقال: العرب لا يهتمون بالرياضة





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حذر أسطورة الطب في العالم وأشهر جراحي القلب البروفيسور مجدي يعقوب، من خطورة تأثير الحزن الشديد على صحة القلب الذي يضعه تحت ضغط وإجهاد كبير، ما قد يؤدي إلى ما يشبه انفجاره، مفيداً أن دراسات علمية أشارت إلى أن الحزن يقصّر عمر الإنسان بينما السعادة تطيله بإذن الله.



كما أكد في المقابل على أهمية وتأثير الرياضة في صحة القلب، مشدداً على ضرورة الامتناع عن التدخين للوقاية من أمراض القلب التي أصبحت اليوم السبب الرئيس لحدوث الوفاة في العالم، لافتاً إلى أن تأثير السعادة والحزن في إطالة عمر الإنسان أو قصره بحسب الدراسات.

وقال لدى حديثه لبرامج "صباح العربية": "هناك أبحاث علمية تشير إلى أن السعادة تطيل العمر وأن الحزن يقصّره"، مشيرًا إلى أن العمل المكثف والضغط لا يؤثران بقدر تأثير الحزن، وأضاف: "لو حدث للإنسان حزن شديد جداً يصبح القلب تحت ضغط شديد ولإجهاد كبير وكأنه سينفجر!".



وحذر "يعقوب" من خطورة أمراض القلب التي تعد السبب الرئيسي للوفيات في العالم أكثر من مرض السرطان والأمراض الأخرى، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة الامتناع تماماً عن التدخين وممارسة الرياضة والتقليل من أكل الدهون الحيوانية، وأضاف: "للرياضة تأثير كبير وهائل على صحة القلب، ولكننا لا نهتم بممارستها كثيرًا في المنطقة العربية".



كما كشف عن تقدم كبير جدًا في عمليات زراعة القلب والدراسات والأبحاث العلمية في الجينات وفهم طبيعة عمل القلب الذي يتكون من أكثر من مليون ونصف جزئية، مشيداً بوجود الكفاءات الطبية الكبيرة والهائلة في العالم العربي لكنها تحتاج إلى مراكز تدريب.







يُذكر أن جمعية الطب الأمريكية أطلقت عليه لقب "أسطورة الطب في العالم"، وإنجازاته الطبية تتحدث عنه، إنه طبيب القلب المصري الدكتور مجدي يعقوب الذي أنشأ مراكز وجمعيات خيرية لإنقاذ الأطفال المرضى المولودين بعيوب خلقية.