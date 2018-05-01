"فيصل بن بندر" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ15 من طلاب جامعة الأمير سلطان

قال: نفخر بأن الجامعة وصلت إلى هذا المستوى وهي تقفز كل عام قفزات مشهودة

رعى أمس أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم (المظلة النظامية لجامعة الأمير سلطان) بمقر الجامعة، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب البكالوريوس، والعاشرة من طلاب الماجستير.

وعبَّر أمير منطقة الرياض في تصريح له عقب الحفل عن سعادته بهذا الاحتفال الرائع الذي يُزفُّ فيه مجموعة من خريجي الجامعة، التي برزت وظهرت بشكل سريع ومتقن ومنتظم في مسيرتها التي تؤتي أكلها كل حين.. مهنئًا الجامعة والعاملين فيها.

وقال: "نفخر بأن جامعة الأمير سلطان وصلت إلى هذا المستوى، وهي تقفز كل عام قفزات مشهودة، ليس فقط في مجال تخريج طلبة مؤهلين، وإنما في مجال الأبحاث والدراسات والمشاركات العلمية الكبيرة التي تساهم بها. وأثمن ما قام به سيدي خادم الحرمين الشريفين، وكل مواطن في هذه المنطقة يقدر له حفظه الله وفاءه وحفظه لهذه الأمانة الذي أوصلها إلى هذا المستوى". مقدما الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده حفظهما الله على هذه العطاءات الخيّرة في مجال العلم والتعليم.

وأضاف: كما أشكر أخي وزميلي سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف على هذا العمل الجيد المثمر البناء، وهو - بلا شك - نابع من دقة وحرص وتفانٍ من موقعه بوصفه رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة. ونرجو من سموه أن يواصل العطاء، وأن يعطي أكثر؛ لأننا ننتظر من الجميع الشيء الكثير لخدمة هذا الوطن الغالي.

وحول رأي أمير الرياض في مبادرة مجتمع الرياض، بقيادة خادم الحرمين الشريفين عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض، بتأسيس الجامعة، قال: هذا هو المجتمع المثالي الذي يبادر فيه الجميع إلى العمل والجد والاجتهاد بشكل تلتحم فيه القيادة والوطن والمواطن.. ونحن في هذه البلاد ولله الحمد نُغبط على هذه العطاءات وهذه المسيرة الرائعة، ونرجو أن نوفَّق مع الجميع إلى أن نواصل هذه المسيرة في كل مجال، وفي كل موقع. مؤكدًا أن هذه المؤسسة تسير بشكل صحيح، ويخطط لها بشكل سليم، ويقف وراءها رجال على مستوى عالٍ جدًّا من الإدراك والتقدير السليم.

وكان الحفل قد بُدئ بالقرآن الكريم، ثم كلمة لمدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، رحّب فيها بأمير منطقة الرياض معربًا عن سرور منسوبي الجامعة بتفضل أمير منطقة الرياض بتشريف حفل الجامعة، ورعايته هذه المناسبة السعيدة في صرح شَرُف بحمل اسم فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

وأضاف اليماني: إن الجامعة في هذا اليوم، وبرعاية كريمة من أمير منطقة الرياض، تزف الدفعة الخامسة عشرة من طلاب المرحلة الجامعية، والدفعة العاشرة من طلاب الدراسات العليا لخدمة الوطن، بعد أن تلقوا تأهيلاً علميًّا ومهاريًّا عالي المستوى. مؤكدًا أن رعاية أمير الرياض هذه المناسبة تأتي استمرارًا للدعم الذي تلقاه الجامعة من ولاة الأمر- حفظهم الله -؛ ما مكَّنها من تحقيق إنجازات متميزة ورائدة ضمن مؤسسات التعليم العالي الأهلي في السعودية.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الجامعة، يحكي مسيرتها ومراحل تطورها، ثم كلمة الخريجين.

وفي نهاية الحفل تسلم أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم هدية تذكارية من الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئيس مجلس أمناء الجامعة.