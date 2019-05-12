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ارتفاع إصابات كورونا في السودان إلى 1526

الوفيات زادت 4 ليصل إجمالي الضحايا إلى 74

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4 حالات وفاة.

وأفادت السلطات الصحية السودانية، بأنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1526 حالة، متضمنة 74 حالة وفاة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع إصابات كورونا في السودان إلى 1526
سبق

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4 حالات وفاة.

وأفادت السلطات الصحية السودانية، بأنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1526 حالة، متضمنة 74 حالة وفاة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:30 AM

ارتفاع إصابات كورونا في السودان إلى 1526

الوفيات زادت 4 ليصل إجمالي الضحايا إلى 74

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4 حالات وفاة.

وأفادت السلطات الصحية السودانية، بأنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1526 حالة، متضمنة 74 حالة وفاة.

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