ارتفاع إصابات كورونا في السودان إلى 1526

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4 حالات وفاة.
وأفادت السلطات الصحية السودانية، بأنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1526 حالة، متضمنة 74 حالة وفاة.
سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4 حالات وفاة.
وأفادت السلطات الصحية السودانية، بأنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1526 حالة، متضمنة 74 حالة وفاة.السودان فيروس كورونا الجديد
سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4 حالات وفاة.
وأفادت السلطات الصحية السودانية، بأنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1526 حالة، متضمنة 74 حالة وفاة.
سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4 حالات وفاة.
وأفادت السلطات الصحية السودانية، بأنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1526 حالة، متضمنة 74 حالة وفاة.